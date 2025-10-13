IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live Новини Днес | 35

Държавният резерв осигурява питейна вода за Бургаска област

Тя ще бъде насочена към Свети Влас и Китен, където има проблеми с питейната вода

13.10.2025 | 10:54 ч. 0
Снимка: Държавен резерв

Снимка: Държавен резерв

На основание решение на Министерския съвет, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще предостави 60 480 литра бутилирана изворна вода на Областна администрация – Бургас. 

Помощта се отпуска по искане на областния управител за преодоляване на последиците от кризисната ситуация, настъпила вследствие на опустошителните наводнения в региона, съобщават от ДА "Държавен резерв и военновременни запаси".

Общото количество включва:

    30 240 литра в бутилки по 1,5 литра;
    30 240 литра в бутилки по 10 литра. 

Водата ще бъде насочена към гр. Свети Влас, община Несебър и гр. Китен, община Приморско, където наводненията доведоха до сериозни затруднения в достъпа до питейна вода.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ предприе незабавна организация за транспортиране, така че доставките да достигнат до засегнатите населени места възможно най-бързо.

