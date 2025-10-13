ИТН: Законопроектът за промени в Наказателния кодекс е оттеглен

Партия “Има такъв народ” съобщи, че законопроектът за промени в Наказателния кодекс, с които се предлага криминализиране на разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие, е оттеглен.
Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс миналата седмица, като “За“ гласуваха 14 депутати, “против“ - четири, а “въздържал се“ – един.
В края на миналата седмица лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че е разговарял с лидера на ИТН Слави Трифонов и че предложените промени ще бъдат оттеглени.
"Говорих със Слави Трифонов (председателят на ИТН - бел. ав.) сутринта и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове - и той, и ние, не ги приемаме", бяха думите на Борисов в петък преди началото на пленарното заседание.