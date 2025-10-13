"Продължаваме промяната" Пазарджик: В града сме първа сила

След приключването на местните избори за общински съветници в Пазарджик, от "Продължаваме промяната" заявиха, че в града са първа политическа сила, а след тях е ДПС-НН.

"В селата ДПС (и местните им сателити) водят, ние сме след тях", се казва още в съобщението на ПП в социалната мрежа.

Другите неща, които според ПП са станали ясни след провеждането на изборите на местно ниво, са

"ДПС-Ново начало изяде ГЕРБ в града, не само в селата. ГЕРБ са шести с 40% по-нисък резултат като брой гласове. Ние вдигнахме резултата, въпреки цялото купуване, удари и заплахи. Отбелязваме 30% ръст в броя гласове. Ще имаме двама общински съветници повече. Планът с “приключването” на Продължаваме Промяната не сработи!”, се казва още в позицията на “Продължаваме промяната”.

От ПП съобщават, че “битката оттук нататък ще е между свободните хора, които не се страхуват и голямото "Д" на ДПС-Ново начало”.

Партията отбелязва още, че МВР е изцяло подчинено на купувачите на гласове. “Срамното им поведение вчера показа, че се част от проблема, а не част от решението. Митов явно отново е сменил партията”, се казва още в позицията.