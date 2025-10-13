Мътна вода тече от чешмите във Велико Търново. Жители сигнализират, че от края на миналата седмица водата в домовете им е жълта, а на места дори кафява.

"Мръсна вода, кална, кафява вода. Не се знае дали се къпем, или се цапаме повече, купуваме си вода за пиене, за готвене. Не си позволяваме да пием такава вода. Притесняваме се", каза Валя Кушева пред Bulgaria ON AIR.

В много от магазините във Велико Търново бутилираната вода в големи разфасовки вече е изкупена.

"Особено големите разфасовки ги няма и си купуваме от малките, защото нямаме избор", коментира още Валя.

"Много е мътна. Ние пием само минерална вода. Мием си зъбите сутрин и вечер със страх", подчерта Глория Тодорова.

"Няма отклонения в качествата на водата с изключение на показател мътност. В момента се слагат допълнителни реагенти за избистряне на водата. Ние следим също и стойностите на реагентите", заяви директорът на РЗИ Велико Търново д-р Евгения Недева.

Позицията на ВиК

От ВиК "Йовковци" казват, че причина за мътната вода са обилните валежи през последните дни.

От водното дружество са категорични, че изпълнява всички необходими процедури и мерки за нормализиране на качеството на водата, включително промивки на мрежата и засилен контрол на параметрите на питейната вода в съответствие с нормативните изисквания.