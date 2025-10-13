ВМА добави четири нови имена в "Дървото на живота"

Четири нови листенца с имената на донори бяха прибавени към "Дървото на живота", което се намира във Военномедицинска академия, в памет на донорите на органи.

Церемонията се състоя във Военномедицинска академия в присъствието на министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов, началника на болницата ген. Венцислав Мутафчийски, лекари, пилоти от авиобаза "Враждебна", близки на донори, както и трансплантирани пациенти.

"Днес е ден, в който се срещат бъдещето и болката, трябва да отдадем почит на решение, взето в тежка ситуация, това е достоен момент, пред който се прекланям", каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов, обръщайки се към близките на донорите. Той благодари и на медицинските екипи, ангажирани с трансплантациите.

"Дори в трудни моменти вие продължавате, а това е подвиг, апостолска дейност", допълни той, цитиран от БТА. Знам, че изоставаме в областта на донорството, но работим в изключително трудна икономическа и обществена среда, каза още министър Кирилов и посочи, че в България може би около 280 човека на година биха могли да бъдат потенциални донори.

Законодателството ни в областта на донорството и трансплантациите е адаптирано към европейското, разполагаме с бази и структури, които да кондиционират донорите, имаме структури, в които да се извършват трансплантации, но трансплантацията и донорството е пример за изключително екипна дейност в определена социална среда, каза пред журналисти министър Кирилов.

България е на последно място в ЕС по брой трансплантации, като причината е комплексна – нещата са свързани с организацията на донорството, каза проф. Никола Владов, началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология. Ние, които се занимаваме с трансплантации, не се занимаваме с организацията, а това е ангажимент на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, добави проф. Владов. По думите му един донор може да спаси до 10 човешки живота.

Средната преживяемост на пациентите с трансплантиран черен дроб е висока и е съпоставима с пациентите в останалите европейски държави. Имаме пациенти, трансплантирани преди 18 год, посочи още той. Уменията ни в работата се поддържат чрез чернодробна и пакреатична хирургия, която е доста сложна, а ние имаме много богат опит. От 2003 г. досега са извършени над 22 хиляди операции, което е доста висока рутина на екипа ни, посочи още проф. Владов в отговор на въпрос как се поддържа рутината в чернодробните трансплантации.

Европейският ден на донорството се отбеляза преди дни. Тази година темата е "Даряването на органи дарява повече живот. Обединени в една цел. По-силни заедно".