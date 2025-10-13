КЗД се самосезира за отказ на водачи на автобуси да качат мъж в инвалидна количка

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се самосезира по репортаж на bTV за отказ на водачи от Столичния автотранспорт да качат мъж в инвалидна количка. Това съобщиха от комисията.

За втори път в рамките на няколко месеца Комисията за защита от дискриминация се самосезира по случаи, касаещи възможността на хора с увреждания да ползват услугите на градския транспорт в София, се посочва в съобщението.

Поводът е репортаж в сутрешния блок на bTV, който разказва за случай от 10 октомври, когато шофьори на три автобуса от градския транспорт в София не са предоставили възможност на човек с увреждания да се ползва от услугите на градския транспорт. Комисията се свърза веднага с потърпевшия Михаил Атанасов за установяване на всички факти и обстоятелства по случая и започване на производство, в рамките на своите правомощия, посочват още от комисията.

В доклада за самосезиране Елка Божкова, председател на КЗД, посочва, че случаят поставя конкретни въпроси относно дискриминационното третиране по признак „увреждане", по всяка вероятност под формата на „тормоз" по смисъла на Закона за защита от дискриминация, извършен чрез нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда, но и по-общи такива, свързани с цялостното отношение към хората с увреждания, в частност техния достъп до услугата „градски транспорт“.

В доклада се посочва още, че действията на шофьорите, които не са осигурили достъп до транспорт на Михаил Атанасов, и небрежното отношение на Столичната община и "Столичен автотранспорт" ЕАД, свързана с неизправност на подемните рампи за хора с увреждания, ако се установи такава, както и с неосъществен контрол относно действията на шофьорите за съдействие на хора с увреждания за достъп в автобусите, са в пряко нарушение на Закона за защита от дискриминация във връзка с предоставяне на транспортна услуга по признак „увреждане“

Свързани статии За пореден път: Отказаха да качат мъж с инвалидна количка в автобус в София

От КЗД отправят сигнал към обществото, че трябва да бъдат положени усилия за промяна на моралния климат, както и отношението и предубежденията към хората с увреждания.