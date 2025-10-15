Шок и ужас в Казичене: Глутница бездомни кучета нападат хора и животни

Софийското село Казичене се е превърнало се в арена на истински кучешки кошмар, предаде Нова тв. Глутница от големи бездомни кучета нападали хора, разкъсвали селскостопански животни, домашни любимци, гонвели и хапели колоездачи по пътя към близък язовир.

И докато хората търсят решение - институциите си прехвърлят топката. От Столичния инспекторат твърдят, че са били на проверка с екип на „Екоравновесие”. Хората обаче живеят в страх, защото виждат с очите си, че ги наобикалят кучета от опасни породи.

Една от пострадалите при нападение на куче е баба Любка. Жената разказа пред телевизията, че е хапана три пъти от озверяло животно.

„Последния път бях с колелото. Връщах се вкъщи. Кучето се нахвърли върху мен отзад, ухапа ме и ме бутна, паднах на тротоара и си ударих главата”, заяви жената.

Тя призова бездомните кучета да бъдат прибрани, тъй като глутницата обикаляла и по полето, където тя пасяла стадото си с крави.

Кметът на селото Григор Григоров подчерта, че е търсил съдействие от Столичната община.

„Цяла година се моля на „Екоравновесие”. Имам доста докладни. Миналата седмица – със съдействието на зам.-кмета на Столичната община Надежда Бобчева - дойдоха, разходиха се и казаха, че кучетата са безопасни. Казаха, че няма проблем с тези животни. Най-вероятно чакат да изядат някой човек”, подчерта градоначалникът.

Бойко Динчев е друг потърпевш от набезите на глутницата. „Разкъсаха 17 от моите домашни животни. Миналата седмица убиха седем наведнъж. Всички знаем на кого са тези кучета. Ходил съм няколко пъти да ги моля да ги приберат и да ги вържат. И не се вземат никакви мерки”.