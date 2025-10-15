IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Украйна нареди евакуацията на още населени места близо до Купянск

Общо 601 деца от 409 семейства трябва да бъдат евакуирани на по-безопасни места

15.10.2025 | 13:07 ч. 22
Reuters

Reuters

Олег Синехубов, областният управител, нареди задължителната евакуация на самия Купянск и град Борова, позовавайки се на постоянните руски обстрели и невъзможността за ремонт на критична инфраструктура за зимата, съобщава Укринформ.

Синехубов публикува публикация със съответната заповед в своя Telegram акаунт.

"На заседание на Регионалния съвет по отбрана беше взето решение за принудителна евакуация на семейства с деца от 27 населени места в териториалните общности Велики Бурлук, 6 Вилхувачка и 7 Шевченково“, се казва в публикацията.

Общо 601 деца от 409 семейства трябва да бъдат евакуирани на по-безопасни места.

Свързани статии

"Решението е взето във връзка с влошаването на ситуацията със сигурността в посока Купянск“, написа началникът на Регионалната военна администрация, добавяйки, че са определени маршрути за евакуация и са осигурени временни места за настаняване на евакуираните хора.
Към 8 октомври, 904 семейства с 1163 непълнолетни деца са отказали да напуснат населени места в Донецка област, за които е издадена заповед за задължителна евакуация на семейства с деца.

Купянск, който е почти напълно разрушен от руски атаки, има стратегическо значение заради местоположението си и това, че е важен транспортен възел. По-рано няколко населени места в околността бяха евакуирани, тъй като руските сили опитват да напреднат в западна посока. 

Украинският президент Володимир Зеленски описа в края на септември ситуацията в купянския участък от фронта като "сложна". 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Украйна евакуация семейства Купянск руски атаки
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem