Украйна нареди евакуацията на още населени места близо до Купянск

Олег Синехубов, областният управител, нареди задължителната евакуация на самия Купянск и град Борова, позовавайки се на постоянните руски обстрели и невъзможността за ремонт на критична инфраструктура за зимата, съобщава Укринформ.

Синехубов публикува публикация със съответната заповед в своя Telegram акаунт.

"На заседание на Регионалния съвет по отбрана беше взето решение за принудителна евакуация на семейства с деца от 27 населени места в териториалните общности Велики Бурлук, 6 Вилхувачка и 7 Шевченково“, се казва в публикацията.

Общо 601 деца от 409 семейства трябва да бъдат евакуирани на по-безопасни места.

"Решението е взето във връзка с влошаването на ситуацията със сигурността в посока Купянск“, написа началникът на Регионалната военна администрация, добавяйки, че са определени маршрути за евакуация и са осигурени временни места за настаняване на евакуираните хора.

Към 8 октомври, 904 семейства с 1163 непълнолетни деца са отказали да напуснат населени места в Донецка област, за които е издадена заповед за задължителна евакуация на семейства с деца.

Купянск, който е почти напълно разрушен от руски атаки, има стратегическо значение заради местоположението си и това, че е важен транспортен възел. По-рано няколко населени места в околността бяха евакуирани, тъй като руските сили опитват да напреднат в западна посока.

Украинският президент Володимир Зеленски описа в края на септември ситуацията в купянския участък от фронта като "сложна".