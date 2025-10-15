За първи път от 20 г.: Американският паспорт не е в топ 10 на най-влиятелните

Какво прави един паспорт „влиятелен“? Ясната мярка е способността да се промъкнете до повече дестинации по света с леко размахване на паспорта си, без да се изисква виза. Индексът на паспортите на Henley е една от няколкото класации, измерващи ефективността на паспортите в това отношение, а за първи път в 20-годишната история на класацията, американският паспорт е изпаднал от списъка с топ 10.

Три азиатски паспорта вече оглавяват класацията: Сингапур с безвизов достъп до 193 дестинации по света; Южна Корея с достъп до 190; и Япония със 189.

Междувременно Съединените щати са на 12-то място в последната тримесечна класация, наравно с Малайзия.

Гражданите на двете държави се радват на безвизов достъп до 180 от 227-те държави и територии, проследявани от индекса, който е създаден от базираната в Лондон консултантска фирма за глобално гражданство и пребиваване Henley & Partners и използва ексклузивни данни от Международната асоциация за въздушен транспорт. И тъй като Henley брои множество държави с еднакъв резултат като едно място в класацията си, всъщност има 36 държави, които превъзхождат САЩ в списъка.

„Намаляваща сила“

През 2014 г. САЩ заемаха първото място, а през юли тази година все още се придържаха към топ 10. И така, какво стои зад това спускане надолу?

Това се дължи на поредица от промени в достъпа. През април Бразилия оттегли безвизовия достъп за граждани от САЩ, Канада и Австралия поради липса на реципрочност. Китай въведе по-приветливи политики, предлагайки освобождаване от визи за десетки предимно европейски страни, включително Германия и Франция, но САЩ не са преминали отборът.

Папуа Нова Гвинея и Мианмар също промениха политиките си за влизане, което повиши класирането на други паспорти, като същевременно допълнително подкопа това на САЩ. Последният удар, според последния доклад от индекса, беше въвеждането на нова система за електронни визи в Сомалия и изключването на САЩ от последните допълнения към безвизовия режим от Виетнам.

„Намаляващата сила на американския паспорт през последното десетилетие е нещо повече от просто разместване в класацията – тя сигнализира за фундаментална промяна в глобалната мобилност и динамиката на меката сила“, каза в изявление Кристиан Х. Каелин, председател на Henley & Partners. „Нациите, които прегръщат откритостта и сътрудничеството, се издигат напред, докато тези, които се осланят на минали привилегии, изостават.“

Рязкото изкачване на Китай

Паспортът на Обединеното кралство, който някога е заемал първото място в индекса през 2015 г., също е паднал до най-ниската си позиция, като се е спуснал с две места от юли насам – от 6-то на 8-мо.

През последното десетилетие на спад за Обединеното кралство и САЩ, Китай отбеляза рязко изкачване в класацията, като се изкачи от 94-то място през 2015 г. до 64-то през 2025 г., като през това време получи безвизов достъп до още 37 дестинации.

Докладът на Henley Passport Index посочва последните действия на Китай - предоставяне на безвизов достъп до Русия, нови споразумения със страните от Персийския залив, Южна Америка и няколко европейски страни - като примери за продължаващата стратегия на Пекин за повишена отвореност.

ОАЕ е друга от най-големите истории за успех в индекса, като се е изкачила с 34 места през последното десетилетие, от № 42 на 8-мо място.

В другия край на списъка, на № 106, Афганистан остава на последно място, с безвизов достъп само до 24 дестинации, с две по-малко, отколкото в началото на тази година. Сирия е на № 105 (с 26 дестинации), а Ирак е на № 104 (с 29 дестинации).

Това е огромна разлика в мобилността от 169 дестинации между паспортите с най-висок и най-нисък рейтинг.

„Все още силно желани“

Коментирайки през юли 2025 г. влошаващото се представяне на американския паспорт в индекса, Ричард Куест, главен редактор на CNN Business, отбеляза как отвореността за пътуване е засегната от въвеждането на нови ограничения, като например ESTA в Европейския съюз и във Великобритания.

„Можем ли да направим връзка, ако щете, с имиграционните политики на администрацията на Тръмп", каза Куест. „Да, вероятно можете, на някакво ниво, да кажете, че има пряка връзка между едното и другото.“

Въпреки това, добави той, паспортите на върха на класацията все още са силно желани с много малко ограничения като цяло.

„Със сигурност има гражданства, които дават по-голям достъп и възможност за пътуване“, каза Куест, и има богати хора, които се стремят да ги получат чрез инвестиционни схеми, като например „златната карта“ за 5 милиона долара, предложена от Тръмп през февруари. Henley & Partners съветва своите клиенти точно за този вид възможности за пребиваване и гражданство.

„Но за обикновения човек това не е никаква разлика“, каза Куест. „Имаш паспорт, имаш къде да си. Учи се и живей с него.“

Списъкът Henley е един от няколкото индекса, създадени от финансови фирми за класиране на глобалните паспорти според достъпа, който предоставят на своите граждани.

Индексът на паспортите на Arton Capital взема предвид паспортите на 193 държави-членки на Организацията на обединените нации и шест територии - Тайван, Макао, Хонконг, Косово, палестинските територии и Ватикана. Териториите, анексирани към други държави, са изключени.

Той също се актуализира в реално време през цялата година и данните му се събират чрез внимателно наблюдение на порталите на отделните правителства.

Global Passport Power Rank 2025 на Arton поставя Обединените арабски емирства на първо място, с безвизов/виза при пристигане резултат от 179. Второто място се заема от Сингапур и Испания, всяка с резултат от 175.

Най-силните паспорти за 2025 г.

Сингапур (193 дестинации)

Южна Корея (190)

Япония (189)

Германия, Италия, Люксембург, Испания, Швейцария (188)

Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Нидерландия (187)

Гърция, Унгария, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, Швеция (186)

Австралия, Чехия, Малта, Полша (185)

Хърватия, Естония, Словакия, Словения, Обединени арабски емирства, Великобритания (184)

Канада (183)

Латвия, Лихтенщайн (182)

Исландия, Литва (181)

САЩ, Малайзия (180)