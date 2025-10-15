Терзиев се похвали с рекорди в износа на RDF гориво от Завода за отпадъци

Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) е постигнало рекорд в износа на RDF (Refuse-Derived Fuel) гориво за последващо оползотворяване. До момента през 2025 г. са реализирани 90 270 тона RDF, съобщиха от Столична община (СО).

За цялата 2024 г. са изнесени 89 634 тона RDF, а за 2023 г. 78 904 тона.

Реализираните приходи от продажба на рециклируеми материали са повече от 1,754,846 лв., което е близо двойно повече от приходите за същия период на 2024 г. и близо пет пъти повече от 2023 г., посочват от СО.

Това е доказателство, че беше правилно решението да започнем битката с отпадъците от нейната крайна точка – депото, превръщайки СПТО в ключов елемент от устойчивото управление на отпадъците. Резултатите показват ясно - реформата, която проведохме, спира старите схеми и носи реални резултати, написа кметът Васил Терзиев във Фейбук по повод резултатите на предприятието за отпадъци.

Прозрачност под лупа

Важно е да припомним, че заводът беше обект на безпрецедентен брой проверки – от прокуратурата, ДАНС, АДФИ, МОСВ и редица други институции.

Само екоминистерството направи 17 проверки за година и половина, при 4 за 8 години при предишното управление. Не успяха да открият нарушения в настоящото управление. Това е най-силното потвърждение, че СПТО днес работи прозрачно, ефективно и в интерес на гражданите.

Какво е СПТО и защо е успешно

СПТО е общинско предприятие, пряко подчинено на кмета. Това означава гъвкавост, бърза мобилизация и липса на политически борби. Затова именно СПТО пое временната организация на сметосъбирането в „Люлин“ и „Красно село“ – като естествено продължение на екипа на общината. За разлика от него, „Софекострой“ е общинско дружество под контрола на Столичния общински съвет, заяви Терзиев. През годините политическите и икономическите интереси в мнозинството там често възпрепятстваха развитието на дружеството, но се надяваме, че сега – в контекста на кризата и нуждата от стабилност – най-после ще видим воля за промяна, коментира още столичният кмет.

Какво забравихме

По времето на ГЕРБ заводът на практика не работеше, а инвестицията от 350 млн. лв. беше безсмислена поредица от схеми за източване, припомня Терзиев. Фантомна поддръжка със загуби за над 100 млн. лв.; източване чрез излишен комисионер в размер на милиони; поредица от неизгодни поръчки за техника и гориво; стотици хиляди левове бонуси за ръководството.

Освен източването, контролът на входящите отпадъци беше катастрофален. Резултатът: смесени битови отпадъци, сгурия, земни маси и дори ЕГО-отпадъци, които нямат място в системата и за които софиянци плащат по 400 лв. на тон.

При това положение над 90% от целия постъпващ боклук се депонираше, вместо да бъде преработван или оползотворяван.

И не само това – качеството на произвежданото RDF гориво беше толкова ниско, че никой не го искаше, а договор за изкупуване на цялото количество изобщо нямаше.

Резултатът – три от четири клетки на депото запълнени само за 7 години при планиран капацитет от 21, категоричен е Терзиев.

Къде сме днес

Тази страница е затворена. СПТО подобрява рекордите си, а животът на депото е удължен до 2029 г. (спрямо прогнозата за запълване още през 2024). Заводът днес е гръбнакът на кризисния отговор – координира всички ресурси в „Люлин“ и „Красно село“, включително доброволните усилия на граждани и помощта от други общини, заяви Терзиев.

Напред

Сега е моментът да увеличим капацитета на СПТО, така както започнахме и със „Софекострой“. Подкрепата в Общинския съвет е ключова, за да гарантираме, че София никога повече няма да бъде изнудвана, призова Терзиев. Нещо, което няма да се уморя да повтарям: Разделното събиране трябва да ни стане най-добър приятел. Всяко нещо, което влезе в цветните контейнери, не излиза от джоба ни, каза в заключение столичният градоначалник.