Нови избори са малко вероятни, напрежението ще се запази

Изказванията на лидера на ГЕБР Бойко Борисов поставиха под въпрос участието на партията му в управлението и бъдещето на коалицията. Борисов настоя за преструктуриране на управленската конфигурация и промяна в начина на управление.

Политическите реакции не закъсняха - заседание на Министерски съвет няма, а парламентът не събра кворум и пленарното заседание е насрочено за утре сутрин.

В предаването “България сутрин” политологът доц. Татяна Буруджиева направи коментар по актуалната тема.

"Ключовата символика в целия разказ, който чухме от Борисов, е символиката на неговия гръб - не само широк, но и хлъзгав, както той се изрази. Има проблеми, които не са само кадрови, а и политически. ГЕРБ много трудно издържа сглобката. Сега им е още по-трудно и аз не мога да си представя, че Борисов може да допусне символично да бъде наречен “бащата на възстановяването и разцвета на БСП", коментира доц. Буруджиева.

Според нея е по-вероятно да се стигне до “реконструкция”, придружена от вътрешни размествания и опити за укрепване на коалиционната дисциплина.

Пред Bulgaria ON AIR политологът д-р Теодор Славев добави, че е погрешно случилото се в Пазарджик да се екстраполира върху националната картина. “С пет хиляди души подкрепа да си първа политическа сила в стохиляден град - това са три сватби и две кръщенета. При 35% избирателна активност ще наблюдаваме всякакви дисфункции в политическата система", заяви политологът.

Д-р Славев припомни, че поредицата от правителства през последните години са били изграждани върху различни легитимационни мотиви - от борбата със статуквото, през проевропейската ориентация, до стремежа да се избегнат нови избори.

Ще има ли нови избори?

Политолозите се обединиха около тезата, че към този момент предсрочни избори не са вероятни, но политическото напрежение ще се запази.

"Ако до март не настъпи криза и не бъдат обявени предсрочни избори, отиваме направо на президентските", отбялаза доц. Буруджиева.

Д-р Славев допълни, че това поставя управляващите в сложна позиция. От една страна, трябва да запазят имиджа си на консервативна сила с дисциплинирани финанси, а от друга - да отговорят на социалните очаквания и растящия натиск за разходи.

Темата за държавния бюджет също беше посочена като възможна причина за ескалация на напрежението.

