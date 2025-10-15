Младите лекари отново протестират с искане за повишаване на заплатите СНИМКИ

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 12 / 12

Млади лекари отново протестират с искане за повишаване на заплатите. Протестът е пред Министерството на здравеопазването и е под надслов "Погребението на едно бъдеще", съобщава БТА. Протестиращите носят ковчег, който символизира българската здравна система, която умира без наличието на млади лекари.

Протестиращите настояват стартовата заплата на лекар без специалност да бъде 150% от средната работна заплата в страната, увеличаване на заплащането за нощен труд и за допълнителна квалификация, както и за прозрачност в съчетаването на специализации.

Нямаме добър диалог с Министерството на здравеопазването, въпреки че оттам твърдят друго, каза пред журналисти Василена Димитрова, член на инициативния комитет на "Бъдеще в България" – организатори на протеста.

Никой не ни чува и не откликва на молбите ни, допълни тя. По думите й промените, предложени от здравното министерство в наредбата за специализациите, са нереални. Димитрова посочи, че сред младите лекари се повишава нагласата за напускане на държавата.

Крайно време е да се вземат мерки, защото не ни чака нищо добро - нито нас като лекари, нито като общество, каза от своя страна Пламен Китов, стажант лекар.

