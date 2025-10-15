IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Има добро: Дечица от Шумен намериха портмоне с 950 лева и го върнаха

Заедно с майка си отишли до районното, за да ги предадат

15.10.2025 | 18:46 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Божидара на 12 години и братчето ѝ Стилиян са шестокласници в град Шумен и се прибирали от училище, когато в подлеза на автогарата забелязали портмоне. Момичето го взела и го отгорила - видяла, че има документ за самоличност и голяма сума пари.

Децата позвънили на майка си и разказали какво се е случило. Срещнали се, жената видяла, че парите в портмонето са 950 лева. Заедно отишли в районното управление в града, за да ги предадат, съобщава БНТ.

Станало ясно, че личната карта е на мъж от село Буховци, който се отклонил от мярка “домашен арест“, бил установен и задържан в полицейския арест в Шумен.

Поради деликатната ситуация, не е осъществена среща между децата и собственика, за да им благодари за добрината.

Божидара и Стилиян са деца на служител в сектор “Криминална полиция“ в районното управление в града.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Шумен деца портфейл пари районно доброта
