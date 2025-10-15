Има добро: Дечица от Шумен намериха портмоне с 950 лева и го върнаха

Божидара на 12 години и братчето ѝ Стилиян са шестокласници в град Шумен и се прибирали от училище, когато в подлеза на автогарата забелязали портмоне. Момичето го взела и го отгорила - видяла, че има документ за самоличност и голяма сума пари.

Децата позвънили на майка си и разказали какво се е случило. Срещнали се, жената видяла, че парите в портмонето са 950 лева. Заедно отишли в районното управление в града, за да ги предадат, съобщава БНТ.

Станало ясно, че личната карта е на мъж от село Буховци, който се отклонил от мярка “домашен арест“, бил установен и задържан в полицейския арест в Шумен.

Поради деликатната ситуация, не е осъществена среща между децата и собственика, за да им благодари за добрината.

Божидара и Стилиян са деца на служител в сектор “Криминална полиция“ в районното управление в града.