45-годишният руски наборник Константин Урусов изчезнал преди повече от два месеца. Семейството му е сигурно, че е убит от собствените си хора – преди смъртта си той им се обадил и ги предупредил, че може да бъде "елеминиран", ако откаже да продължи да се бие.

Приблизително по същото време дъщерята на друг руски войник записала видео съобщение за смъртта на баща си. Семейството му е убедено, че неговите събратя са го пребили и след това са го застреляли.

"След болницата той отказал да се бие"

45-годишният Константин Урусов живеел със семейството си в Москва, когато получил призовка през октомври 2022 г.

"Разбира се, той не бързаше да се присъедини към тази "СВО". Но тогава бяхме шокирани - не ни казаха дали дори можем да откажем. Напротив, заплашиха ни със затвор за отказ", казва неговата роднина Олга (името е променено от съображения за поверителност). "В крайна сметка ни разпределиха в поделение № 31135 в Московска област. Почти веднага ни изпратиха на фронта."

Година по-късно Константин е тежко ранен.

"По цялото му тяло имаше рани от шрапнели. Ранен е през октомври 2023 г. И двата крака, както и коремът му, бяха напълно увредени. Шрапнелите дори са проникнали в костите му. Страхували са се, че никога повече няма да проходи", спомня си Олга. "Прекара четири месеца в опити да се възстанови в болницата. Но не успя. Пълзеше с мъка. Постоянно се нуждаеше от болкоуспокояващи, иначе крещеше от болка."

На военно-медицинската комисия през февруари 2025 г. на ефрейтор Урусов е дадена категория "Г" (негоден за военна служба), както се изисква в такова състояние, но по-късно тя е отменена.

"Върнаха го в поделението му! Въпреки че все още не можеше да ходи нормално. Договорът му изтече и той категорично отказа да подпише нов. Както разбираме, те не го подновяват автоматично – просто принуждават мобилизираните войници да подпишат нов под заплаха от "нулиране". Тоест, смърт. Да, те са наши", разказва Олга.

Според роднини на Урусов, командирите първоначално са го заплашили да го изпратят в щурмова част, ако откаже да подпише договора.

"След това имало директни заплахи да ме застрелят. Наричат ​​го "нулиране", повтаря роднината. "Той ни предупреди веднага: ако спра да общувам с вас, бийте тревога: това означава, че са ме застреляли. И не вярвайте, ако изведнъж започнат да казват, че съм го направил сам или че съм изчезнал."

Роднините, според съслуживци, са сигурни, че Урусов вече е "нулиран" – той вече не е в поделението си в Московска област и не е поддържал връзка от два месеца. Затова семейството му подава жалби до военната прокуратура, ФСБ и военно поделение № 31125.

"По времето, когато разговаряхме, той вече беше лишен от обезболяващи и полудяваше от болка. Бяха го лишили от храна. Страхувам се да си помисля какво му направиха накрая", казва Олга.

"Убит с особена жестокост от собствения си народ"

На 12 септември 2025 г. руски военнослужещ издъхва при подобни обстоятелства в едно от поделенията.

"Баща ми беше убит с особена жестокост от свои събратя", поема си дъх жената във видеото, която се представи като дъщеря на починалия. "Цялата информация, която ни беше казана на мен и майка ми: първо, казаха, че е бил застрелян от собствените си събратя войници. Не е ясно защо и не ни беше казано дали е имало някакъв конфликт. След това, чрез трети страни, ни предадоха кореспонденция, от която става ясно, че баща ми е бил брутално пребит преди смъртта си и след това екзекутиран."

Според нея баща й е участвал в битки близо до Артемовск, Орехово и "в други райони". Но той не е починал в бой, а от ръцете на собствените си другари.

"Командването не ни каза нищо, освен че тялото на баща ми е в моргата в Белгород. Когато им се обадих, първото нещо, което казаха, беше, че няма да има обезщетение, твърдейки, че е бил пиян. Защо ни казаха това веднага, не е ясно. Очевидно са искали да ни отблъснат, намеквайки, че вината си е негова", казва момичето от записа, което не разкри името на баща си, нито поделението, в което е служил.

В същото време, според нея, колегите му потвърдили пред семейството, че баща й не е бил виждан да пие алкохол.

„Няма нищо за естеството на нараняванията. Очевидци, които са видели как малтретират баща ми, ни разказаха за побоите и стрелбата. Длъжностни лица казаха, че могат да предоставят подробности едва след аутопсията в Белгород и след като тялото бъде транспортирано до Ростов. Обаждаме се и се свързваме с различни власти, опитвайки се да разберем нещо. Те не ни казват нищо“, казва дъщерята на починалия, обяснявайки, че използва видеото, за да привлече вниманието към ситуацията. „Е, това просто не трябва да се случва - човек убит от собствените си другари. Вместо да защитават родината си, те вземат закона в свои ръце.“

Авторката на видеото отбелязва, че баща ѝ е бил преместен в нов полк ден преди смъртта си. Тя твърди, че предполагаемият убиец на баща ѝ, друг войник, вече е признал.

„Не ни казват името или ранга му. И не е ясно защо всичко това все още се крие от нас. Очевидно те просто искат да потулят убийството и да се правят на глупави: уж е бил пиян и сам си е виновен.“

Терминът "нулиране" е станал често срещан сред руските военни по време на войната. Siberia.Realities многократно е съобщавал, че много от руските войници са получавали заплахи за "зануляване" (т.е. екзекуция). Например, в история за разпространението на ХИВ и хепатит в руската армия, войник по договор, който вярвал, че е заразен в полева болница, описал как е бил заплашен:

"Не се страхувам от увредена репутация, страхувам се от това, че досието ми ще бъде нулирано. Защото бях заплашен, когато започнах да подавам жалби във военната прокуратура и семейството ми започна да пише за това онлайн... Не се лекувах няколко месеца; поне сега имам антиретровирусна терапия. Заплашват ме, че ако отново започна да вдигам шум, ще спрат лечението ми и ще ме изпратят обратно на фронтовата линия. И тогава или ще ме хвърлят в щурма, или сами ще ми нулират досието."

През август 2024 г. руският наборник Даниил Рубцов загива близо до Курск. Майка му, Олга, се опитва да вдигне шум през пролетта, когато синът ѝ, заедно с други наборници, е преместен в Курска област след обучение.

„Даниил веднага попита във военното комисариат къде отива. Говориха за Валдай. След това го изпратиха във Воронежска област. „Обучиха“ го там на едни руини; той изпрати видеоклипове. После изпратиха наемници от Вагнер да го обучават. Започнах да се възмущавам – те не бяха войници по договор, защо изпратиха тези биячи?!“, казва Олга. „Даниил ме помоли да не говоря много: „Мамо, иначе ще ми нулират досието и ще го направят сякаш съм се самоубил.“ Синът ми не хвърляше просто така такива думи; не се шегуваше. Аз мълчах. И тогава изведнъж го изпратиха на границата. Село Плехово, Суджански район в Курска област."

През пролетта на 2025 г. в Telegram каналите се разпространи видеоклип, показващ 35-годишния военнослужещ Павел Стовчан от Краснодар, отчаян да прекрати договора си с Министерството на отбраната, как се опитва да се самоубие „на живо по телевизията“. Впоследствие той се озовава в болница. В разговор с журналисти Стовчан казва, че командването на поделението, в което е назначен, не само е планирало да го изпрати обратно на фронта, но и е заплашило да нулира служебното му досие. Преди това той е записал поне две видео съобщения, в които се оплаква от опити за нулиране на служебното му досие.

През юли Александър Расок, войник от 433-ти мотострелков полк (военно поделение 00991), записва видео съобщение, в което признава, че се страхува да се върне в поделението си, след като е ранен. Той твърди, че след като е свидетелствал срещу събратя войници, които са изнудвали другите наборници за пари и са „нулирали“ войниците, е бил „преследван“.

"Командирите там просто ще ме убият, защото съм предал тези, които са нулирали и са ограбвали собствените си братя", каза той.