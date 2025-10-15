Сиромахов: Вие, които държите сметка на Насар, какво направихте с живота си?

След като стана ясно, че световният шампион в щангите Карлос Насар се е снимал с Делян Пеевски, интернет пространството се изпълни с вълна на възмущение. В защита на Насар обаче се изказа Иво Сиромахов, който наскоро раздели пътя си със Слави Трифонов, след като ИТН предложи скандален законопроект, който можеше да ограничи свободата на словото.

Ето какво написа той във Facebook профила си:

Всички вие, които сега тричате големия шампион Карлос Насар, и му държите сметка с кого се бил снимал, какво направихте в живота си?

Само на 21 години това момче е на световния връх в професията си, а вие къде сте?

Какво постигнахте в жалкото си съществуване, освен да произвеждате телесни отпадъци?

Кои сте изобщо?

От коя дупка църкате?

Давате ли си сметка, че и с Господ да се снимате, пак ще останете същите провалени нещастници?

А Карлос ще свети високо над вас.

На върха.