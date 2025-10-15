Специалисти коментират: Задават ли се нови избори?

Кризата в управлението се задълбочава. Парламентът не успя да събере кворум, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос участието на партията в управленската коалиция. Ще има ли скоро предсрочни парламентарни избори?

"Моята прогноза е, че "ДПС - Ново начало" ще влезе официално във властта. Преформатирането на кабинета ще се случи със същия премиер Желязков, но с четири партии във властта. ДПС ще влезе със свои министри в управлението. Самите партии, както и премиерът, ще направят тази оценка кои министри трябва да си отидат", прогнозира журналистът Валерия Велева в предаването "Денят ON AIR".

Според политолога доц. Милен Любенов, ако този сценарий се развие, това ще бъде подарък за опозицията.

"Това ще бъде най-прекият път за разрушаване на ГЕРБ и възможни предсрочни парламентарни избори", добави доц. Любенов.

Социологът Кольо Колев и доц. Любенов смятат, че Борисов е притиснат. "Борисов прави силен ход. Друг е въпросът, че големият път се извървява от много стъпки", коментира Колев пред Bulgaria ON AIR.

Експертите коментират и вотът в Пазарджик, който нагнети напрежението. Велева смята, че ГЕРБ никога не е била силна в Пазарджик, докато ДПС "винаги е имала много силно влияние в Пазарджик".

Колев също подкрепи тезата, за силното влияние на ДПС в града.

Доц. Любенов смята, че ГЕРБ ще плати голяма цена и много скоро ще видим международна реакция.

Според Велева на следващи избори "ДПС - Ново начало" ще бъде втора или трета политическа сила, въпреки че много партии коментираха, че не искат предсрочни избори.

А доц. Любенов е на мнение, че предсрочни избори ще има напролет.

