Най-социалнозначимата част в работата на фармацевтичните компании е насочена към онкологичните заболявания. Честотата на тези заболявания се увеличава поради застаряването на населението и подобряването на диагностиката, която позволява те да се откриват по-рано и в по-голяма степен. Това коментира Николай Матеев, управител на Bayer България, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

След онкологията най-големият хит са лекарствата против затлъстяване и ръководителят на Bayer България очаква тенденцията да се задържи и в следващите години поради статистическите данни за рязко увеличаване на затлъстяването сред учениците в предучилищна и училищна възраст в страната ни.

„Затлъстяването води до усложнения като сърдечно-съдови, бъбречни, метаболитни проблеми, които струват още повече на здравната система и увреждат още повече пациентите“, отбеляза той.

Извън онкология и затлъстяване Матеев очаква, че на глобално ниво ще се стигне до сериозно развитие в областта на клетъчните и генните медикаменти и технологии. „Bayer неслучайно работи усилено в тази област, включително в България“, изтъкна той.

Нужно е финансиране на здравната система

Нужно е да се осигури финансиране на здравната система в България. Всяка година бюджетът за здравеопазването се планира със скрит дефицит, а фармацевичните компании от доста години дофинансират бюджета, особено за лекарствените средства, по възприетите механизми в България, каза Матеев.

Според него здравните грижи за населението биха могли да се подобрят чрез увеличаване на парите за здраве, от една страна, и подобряване на лечението чрез внедряване на нови лекарства, които са по-успешни и носят повече ползи за пациентите.

„Благодарение на работата на фармацевтичните компании имаме голям интерес и възможности да правим наука тук. В областта на окнологията, кардиологията, нефрологията България е страната, която събира най-много пациенти, които искат да участват в изпитването на нови лекарствени продукти.“

Матеев отбеляза, че паралелната търговия в ЕС е разрешена поради принципа за свободно движение на стоки и услуги, но допълни, че фармацевтичната индустрия трябва да бъде съсредоточена първо да задоволи потребностите на местното население.

„Имаше много сигнали, особено напоследък за антидиабетните продукти, които се използват и за отслабване. Работата на фармацевтичните компании, здравните органи и държавата като цяло е да се опитат да осигурят лекарства за местните нужди и след това да поддържат свободния поток на стоки“, коментира той.

По отношение на цените гостът каза, че българското законодателство изисква да се регистрира най-ниската цена в група от десет държави в Европа и това в известна степен затруднява фармацевтичните компании.

„В последните години имаше доста случаи на компании, които се изтеглиха от българския пазар или въобще не регистрираха иновативните си терапии тук.“

Асоциацията на фармацевтичните производители работи с Министерството на здравеопазването и здравните органи в търсене на решение на проблема, посочи Матеев.

Дигитализацията помага за по-добро управление на здравеопазването

Според него дигитализацията е повлияла положително на здравния сектор с въвеждането на електронното здравно досие и електронната рецепта. „Тези процеси водят до натрупване на много данни, които ако се използват правилно за анализи, могат да доведат до по-добро развитие и планиране на здравния бюджет и управление на здравеопазването в България в бъдеще“, каза Матеев.

Конкретно за фармацевтичната индустрия дигитализацията води до възможности много по-бързо и качествено да се намират иновативни решения на молекулярно ниво, които да адресират нелекувани или недостатъчно добре лекувани заболявания.

„Bayer е признат лидер в областта на изкуствения интелект и е факт, че благодарение на него можем много по-бързо да идентифицираме лекарства или молекули, които да претърпят разработка за посрещане на здравните нужди“, отбеляза гостът.

