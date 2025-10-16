Изкуственото нарушаване на глобалната енергийна архитектура е причинено от агресивен натиск от западните елити. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на речта си на пленарната сесия на Руската енергийна седмица.

Той отбеляза също, че само Русия притежава експертизата в цялата верига на ядрената енергия.

"Изкуственото разкъсване на енергийните връзки в света е причинено от „агресивните и много напористи действия на някои западни елити. Както знаете, много европейски страни например отказаха да купуват руски енергийни ресурси под политически натиск", заяви Путин като отбеляза, че западните технологии в горивно-енергийния сектор могат да станат недостъпни във всеки един момент по геополитически причини за всяка страна, не само за Русия

„Виждаме последствията от тези действия в самия Европейски съюз, включително спад в промишления оборот, покачване на цените поради по-скъпите задгранични петрол и газ и спад в конкурентоспособността на европейските стоки и икономиката като цяло", заяви руският лидер.

„Демаршът на Европейския съюз само ускори изместването на вектора на нашите доставки в полза на по-перспективни, отговорни купувачи – държави, които разбират своите интереси и действат рационално, основавайки се именно на тези национални интереси", добави той.

По думите на Путин само Русия притежава експертиза в цялата верига на ядрената енергия:

„И когато строим в чужбина, ние не просто изграждаме съоръжения; заедно с нашите партньори, ние създаваме бъдещето на енергийния сектор и свързаните с него индустрии, изграждайки солидна национална човешка, научна и технологична основа за развитието на цели държави. Засега само Русия строи малки атомни електроцентрали. Да, има планове, но в действителност нищо не се случва на практика никъде по света. Това се случва само тук.“

Според него световното търсене на петрол ще бъде по-високо тази година от миналата, като ще възлиза на 104,5 милиона барела на ден, с повече от милион повече от миналата година. По думите на Путин хората ще продължат да използват автомобили, задвижвани с бензин, още дълго време.

"Русия ще произведе 510 милиона тона петрол тази година, което е с 1% по-малко от данните от миналата година: Това е доброволно намаляване на производството на петрол“, отбеляза руският лидер, като добави, че руският петролен сектор „работи надеждно“: „Нашите компании не само надеждно снабдяват вътрешния пазар и развиват рафинирането на петрол, но предвид предизвикателната външна среда, те демонстрират гъвкавост и успяха да установят нови канали за доставки и плащане.“

По думите му Русия „запазва позицията си на един от водещите производители на петрол“ въпреки нелоялната конкуренция срещу нея.