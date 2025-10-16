Вълчев: Математика, химия и физика са най-трудни на децата

Виждаме от години притеснително слабите резултати по математика и по природни науки, каза в Сандански министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който присъства на официалното откриване на Младежки център в града.

По думите му голяма част от децата учат, за да вземат изпита и да не получат слаба оценка, но не им стига времето да осмислят предадения материал. В същото време учителят няма време за упражнения и много бързо се минава към следващата тема.

"Очевидно имаме нужда от промени в учебните програми. За съжаление, нямаме голяма възможност да увеличим часовете по нито един предмет, особено в прогимназиален етап. Предложили сме промени. Вероятно ще направим увеличение по традиционните общообразователни дисциплини в 8-12 клас. Трябва малко да разтегнем учебното съдържание, за да имат повече време учителите и учениците за упражнения. Всички промени, които са правени досега, са били в посока да се товари повече образователната система. Виждаме, че тази презумпция е неточна, защото те не смогват. Отворили сме темата с учебните програми и в момента работим", коментира министър Вълчев.

Той припомни, че ежегодно се провежда външно оценяване след четвърти, седми и десети клас. Всяка година се провежда и вътрешно, и входно ниво. Тази година е направено външно оценяване в електронна среда с еднакви задачи за всички ученици.

"Беше полезно да го направим в началото на шести клас, за да ни се докаже това, което имаме като данни от други анализи - проблемите ни по математика се пораждат в най-голяма степен в пети клас. Имаме добри резултати след четвърти клас на националното външно оценяване и доста слаби резултати след седми клас. Имаме слаби резултати от международното изследване PISA. Там те се дължат и на българския език, но много повече на математика на природни науки, най-вече на химия и физика", каза Вълчев, цитиран от БТА.

Министърът припомни, че 3,10 беше средният резултат по химия на това външно оценяване, а 3,30 - по физика. "Общо взето математика, химия и физика са най-трудните дисциплини на децата. Там виждаме в най-голяма степен проблема със стръмните, амбициозни програми, недостига на време за решаване на задачи и най-вече учене с разбиране", коментира още министър Вълчев в Сандански.