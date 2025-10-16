IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан: Усилията на САЩ за мир са осуетени от европейската съпротива

16.10.2025 | 18:00 ч. 7
Американските усилия за мир са осуетени от европейската съпротива. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан, съобщава MTI.

Виктор Орбан заяви, че националната политика е голямо предизвикателство за унгарските правителства от всички времена; това е област, в която нито една дума не може да бъде изречена без тежестта на риска.

Той определи дилемата война или мир като най-важния актуален въпрос. Основният въпрос сега за унгарската общност в Карпатския басейн, както в рамките на, така и извън неговите граници, е какво ще се случи в Европа: война или мир - посочи той.

Намираме се в странна война, защото Европа е във война по собствено определение; европейските лидери говорят за руско-украинската война, сякаш е наша война. Ако европейските лидери не бяха направили всичко, за да гарантират, че американският президент не успява да приложи мирните усилия, тогава руско-украинското, европейското и американското споразумение вече щеше да е постигнато”, подчерта Орбан.

