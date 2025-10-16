Орбан: Усилията на САЩ за мир са осуетени от европейската съпротива

Американските усилия за мир са осуетени от европейската съпротива. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан, съобщава MTI.

Виктор Орбан заяви, че националната политика е голямо предизвикателство за унгарските правителства от всички времена; това е област, в която нито една дума не може да бъде изречена без тежестта на риска.

Той определи дилемата война или мир като най-важния актуален въпрос. Основният въпрос сега за унгарската общност в Карпатския басейн, както в рамките на, така и извън неговите граници, е какво ще се случи в Европа: война или мир - посочи той.

Свързани статии Орбан: Украйна може да спечели войната само с европейски и американски войски

„Намираме се в странна война, защото Европа е във война по собствено определение; европейските лидери говорят за руско-украинската война, сякаш е наша война. Ако европейските лидери не бяха направили всичко, за да гарантират, че американският президент не успява да приложи мирните усилия, тогава руско-украинското, европейското и американското споразумение вече щеше да е постигнато”, подчерта Орбан.