Владетели от Първото българско царство с видеопослание към днешните поколения

Картини на най-изтъкнатия исторически живописец Васил Горанов оживяват.

Благодарение на изкуствен интелект (AI) великите владетели от Първото българско царство отправят видеопослание към днешните поколения.

"Ние живеем във времена на преход. Универсалните "добро" и "зло", като че ли започнаха да се размиват. Съвременният човек има нужда от нов път, от нови ориентири. Това беше една от причините да започна да рисувам исторически картини", каза Горанов в предаването "България сутрин".

Ролята на изкуствения интелект

Той отбеляза, че изкуственият интелект е машина, която много бързо обработва информация.

"Това е закачка към младите. В основата е човекът", подчерта художникът пред Bulgaria ON AIR.

По думите му изкуството е медия, а "в съвременния свят модерността е създала много сериозна пропаст между съвременния човек, между аудиторията и изобразителното изкуство".

"Съвременният човек иска нови предизвикателства. Чрез изкуствения интелект ще привлечеш по-бързо вниманието на младия човек", добави Горанов.

"AI се опитва да измести Господ. Опитва се да стане най-съкровеният приятел на човека. Това би могло да стане много опасно, ако позволим да се случи", предупреди художникът.

Той разказа как Антон Дончев е открил негова изложба с въпроса "Знаете ли какво е необходимо, за да стои главата изправена?". Отговорът бил - "гръбнакът".

След това попитал "Знаете ли какво е необходимо, за да стои гръбнакът изправен" - "достойнство".

Именно достойнството е най-важно в съвременния свят, категоричен е творецът.