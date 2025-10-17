IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Терзиев: Данните за градската мобилност са отворени, ще се следи в реално време

Следващата стъпка ще е да отворим данните за обработените отпадъци от общинското предприятие

17.10.2025 | 17:37 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Отворихме данните на градския транспорт и затворихме поредна страница от аналоговото минало. Данните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, вече е достъпна за всички. Това заяви кметът на София Васил Терзиев във фейсбук.

Това означава, че приложения и сайтове ще могат в реално време да показват къде се намират автобусите, трамваите и тролеите, кога пристигат, кои са най-бързите маршрути. Означава, че данните, които събираме с публичен ресурс, ще се връщат при гражданите под формата на по-предвидим транспорт, по-добро планиране и повече удобство.

Това не е просто технологична промяна – това е нова култура на управление, в която прозрачността, сътрудничеството и иновацията не са просто лозунги, а ежедневна практика.

В рамките само на няколко седмици след отварянето, граждани и програмисти създадоха първите интерактивни карти и приложения, без това да коства нито лев от бюджета на общината.

Точно така си представям истинската дигитална трансформация – когато обществото започва да произвежда решенията заедно с институциите, добави Терзиев. 

Пример за това е и съвместната работа с граждани и експерти, които разработват карти, базирани на общински данни – от визуализации на ПУП-ове и планирано строителство, до интерактивни карти на чешми, зелени площи и цветни контейнери.
Последните бяха особено полезни по време на кризата с отпадъците, когато общественият контрол и споделената информация помогнаха за по-бърза и точна реакция. Следващата стъпка е да отворим данните за обработените отпадъци от общинското предприятие СПТО. Благодаря на зам.-кмета Иван Гойчев и на екипа, който стои зад тази инициатива.
Дигитализацията прави прозрачността възможна, защото когато информацията е достъпна, контролът върху нея става споделен.
София има потенциала да бъде пример за дигитална трансформация не само в България, а и в целия балкански регион. И вярвам, че можем да го постигнем, доколкото действията ни не са кампанийни, а са част от цялостна стратегия. Модерността вече е стандарт за работа, пише още Терзиев.

 

