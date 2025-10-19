Църквата почита Свети Йоан Рилски Чудотворец

На 19 октомври православната църква почита паметта на всебългарския небесен покровител - преподобни Йоан Рилски Чудотворец. Той е български духовник, най-известният български светец и отшелник, смятан за небесен покровител на българския народ. Основател е на Рилската света обител – най-големият и влиятелен духовен център в България.

Йоан Рилски е роден около 876 г. в село Скрино, край днешния град Дупница. Преди да се замонаши в манастира "Св. Димитрий" във Влахина планина, той се подвизавал като пастир. След като получил духовното си образование в Светата обител, раздал на бедните всичко, което притежавал и приел монашеството. Прекарал живота си в усамотение, пост и молитва, като живеел на различни места, докато накрая се установил в Рилската пустиня, както някога наричали Рила планина, защото била пуста и обитавана само от диви зверове. Там останал до края на дните си, където с няколко свои последователи основал манастира – символ на българската духовност и просвета. Още приживе придобива слава на лечител и чудотворец и заради неговото молитвено застъпничество за болните и страдащите българските лекари го избират за свой патрон.

Светецът умира през 946 година, а мощите му по-късно са пренесени в различни български градове – Средец (дн. София), Търново, а след Освобождението са върнати в Рилската обител.

Празникът на Свети Иван Рилски се отбелязва тържествено във всички храмове в България. Най-големи са богослуженията в Рилския манастир, където се стичат хиляди поклонници от страната и чужбина.

На този ден вярващите се молят за здраве, вяра и закрила, палят свещи и оставят дарове. Свети Иван Рилски се смята за покровител на лекарите и лечителите, тъй като още приживе той изцерявал болни и утешавал страдащите. Затова Българският лекарски съюз го почита като свой патрон, а 19 октомври е и Ден на българския лекар.

Обичният български светия е познат в целия православен свят заради своята благодатна помощ към болните и страдащите, както и заради чистия и свят живот, който водел. Вдъхновявал е много православни подвижници на вярата като св. Йоан Кронщадски, който основава манастир на негово име и написва акатист в негова възхвала.

Чудотворните мощи на великия български светец, които почиват в Рилския манастир, привличат поклонници от цял свят и потокът от вярващи не стихва. Там се пазят и свидетелствата за многобройните му чудеса, които извършил, както приживе, така и след успението си.

Свети Иван Рилски наставлява монасите да живеят в смирение, труд и взаимопомощ.

Думите му "Бъдете смирени, кротки и послушни" и днес звучат като неостаряващ морален урок за всички българи.