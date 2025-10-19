Тръмп: Унищожихме подводница, натоварена с голямо количество дрога

Американският президент Доналд Тръмп съобщи вчера, че американските военни са унищожили подводница, натоварена с голямо количество наркотици и плаваща към САЩ по добре известен маршрут за наркотрафик, предаде Ройтерс.

"За мен беше чест унищожаването на голяма подводница, използвана за трафик на наркотици, която се беше отправила към САЩ. Разузнаването на САЩ потвърди, че в плавателния съд е имало фентанил и други нелегални вещества", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл", цитиран от ТАСС.

Американският президент добави, че на борда на подводницата са били четирима наркотрафиканти, двама от които са били убити.

"Двамата оцелели терористи са върнати в техните страни – Еквадор и Колумбия, за задържане и съдебно преследване", заяви Тръмп.

Той уточни, че никой от служителите на американските военни сили не е пострадал при операцията.

Световните медии предават, че американските военни държат двама оцелели на борда на кораб на ВМС, след нападението на неидентифициран плавателен съд на 16 октомври край бреговете на Венецуела, за който се твърди, че е използван за трафик на наркотици.

Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не се борят достатъчно с контрабандата на наркотици.

В речта си пред 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември Тръмп заяви, че военните ще продължат да атакуват кораби, за които Съединените щати смятат, че са свързани с венецуелските наркокартели, водени от президента Николас Мадуро, пише "Фокус".

Президентът на Венецуела съобщи, че страната му е завършила плана за защита срещу американски заплахи. изказването му дойде след след разполагането на американски военни кораби край бреговете на страната.

Той нареди учения из страната и разположи войници по границите.