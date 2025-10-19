Пропускателният пункт "Рафах" между Газа и Египет остава затворен

Пропускателният пункт "Рафах" между Ивицата Газа и Египет ще остане затворен до второ нареждане, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. "Хамас" предаде телата на още двама загинали заложници през последните часове.

Израелският премиер посочи, че отварянето на пункта "Рафах" ще зависи от предаването на останалите тела на заложници от "Хамас". Последва изявление от палестинската групировка, в което решението на Нетаняху е определено като "крещящо нарушение на споразумението за прекратяване на огъня и отказ от ангажиментите на Израел към посредниците и страните-гаранти“. Посочва се, че то ще попречи на влизането на оборудване, необходимо за откриване на още тленни останки под развалините. Израелските власти потвърдиха, че получените тази нощ още две тела са на загинали заложници. Израел очаква да бъдат предадени още 16.

Около 560 тона храни пристигат в Ивицата Газа на ден през други пропускателни пунктове след влизането в сила на примирието, но това количество все още е доста под необходимото за покриване нуждите на хората в палестинския анклав, според оценката на Световната програма на ООН по прехраната.

Междувременно Държавният департамент на Съединените щати съобщи, че разполага с достоверна информация за предстоящо нарушение на споразумението за примирие от страна на "Хамас" срещу хората в Газа, съобщава БНР.

В изявлението се предупреждава, че ако групировката извърши атаката, която планира, ще бъдат предприети мерки за защита на населението в палестинския анклав. През поледните дни радикалната палестинска организация извърши публични екзекуции и влезе в сблъсъци с местни въоръжени банди в райони, от които са се изтеглили израелските войски.