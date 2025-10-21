Наталия Киселова увери: НС започва работа от утре

Председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова заяви, че изминалата седмица, в която парламентът не успя да събере кворум и да заседава, е била урок за всички народни представители

“Трябва да поставяме въпросите, които ни вълнуват, първо на Съвет на съвместно управление, а след това пред медиите. Това, което има да се казва между партньорите, ще бъде казано”, категорична е Киселова.

Тя увери, че още утре парламентът започва работа и припомни, че всеки вторник в сградата на НС се правят срещи на Съвета на съвместно управление.

"Всеки от нас, с личното си поведение, трябва да помага да се гради държавността, не да се разгражда. Не се чувствам обидена от ничии думи. Докато съм председател на НС, ще изпълнявам задълженията си. Всички трябва да показваме с личен пример отношението към общините и държавата. Още утре ще заработи парламентът и ще обсъдим значимите въпроси, които са в дневния ред. Не виждам причина това да не се случи”, каза още Киселова.

Според нея най-важно в следващите седмици е приемането на бюджет. “Трябва да се преодолеят всички недоизказани неща, които притесняват някои от колегите. В политиката има голяма динамика, въпросът за стабилността на кабинета трябва да надделее над партийно-политическия егоизъм", допълни председателят на НС.