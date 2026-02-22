IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Папа Лъв призова за мир в Украйна: Нека оръжията замлъкнат, нека бомбардировките спрат

Украйна ще отбележи четири години от руската агресия на 24 февруари 2022 г.

22.02.2026 | 16:05 ч.
Снимка: БГНЕС

Папа Лъв XIV заяви, че мирът в Украйна е "спешна необходимост", говорейки преди четвъртата годишнина от инвазията на Русия.

"Мирът не може да бъде отлаган. Той е спешна необходимост, която трябва да намери място в сърцата и да се превърне в отговорни решения", каза той в редовното си неделно обръщение към тълпата на площад "Свети Петър".

"Отново отправям силен призив: нека оръжията замлъкнат, нека бомбардировките спрат, нека без забавяне бъде постигнато примирие и нека диалогът бъде засилен, за да се отвори пътят към мира", заяви американският папа, цитиран от АФП.

Украйна ще отбележи четири години от руската агресия на 24 февруари 2022 г. – война, която разруши градове, изсели милиони и отне живота на много хора и от двете страни.

Москва окупира близо една пета от украинската територия и продължава да настъпва, особено в източната част на Донбас, въпреки тежките загуби и повтарящите се украински удари по логистиката.

Съединените щати настояват двете страни да сложат край на войната и през последните седмици посредничиха в няколко кръга преговори, без да се постигне ясен пробив.

