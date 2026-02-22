Taste Atlas: Имаме уникално кисело мляко, тараторът ни измества дзадзики

Три български салати влизат в класацията на Taste Atlas. Второ място заема овчарската салата, третото е за снежанката. Шопската салата се намира на осмо място.

Д-р Мартин Кърнолски е презентатор на традиционна българска кухня. В неделното издание на “България сутрин” той споделя, че имаме уникално кисело мляко, заради което нашата снежанка измества джаджъка и дзадзиките.

“Джаджъкът е по-скоро таратор, по-течен е. Таратор няма нищо общо с мляко и краставица, а е общо понятие за нещо между напитка и тип храна. Съдържа вода, сол, олио, чесън, копър, в някои райони - орехи", каза експертът.

По думите на Кърнолски краставицата е нововъдение към класическия стар таратор. Към основата на таратора може да добавите всичко.

Какво има в салата "Снежанка"

"Има краставица и цедено кисело мляко. Нашата салата още повече се изцежда от водата. Става много хубаво като сложим чесън и копър, може би това отваря апетита. Снежанката може да се направи и с кисели краставички. Копър слагат в Гърция, турците не слагат", обясни проф. д-р Кърнолски пред Bulgaria ON AIR

Експертът добави, че турският таратор джаджък е като супа. В някои семейства е по-гъст, в други е по-течен.

Краставицата за таратора не трябва да се стърже, защото се разкашква и пуска много вода. В салатите не трябва да се слагат големи парчета, а да бъдат по-ситни, обърна внимание проф. д-р Мартин Кърнолски.

Трябва внимание и детайл, подчерта той и добави, че често по ресторантите краставицата не се бели.

Като се махне кората, краставицата губи форма и започва да омеква.

Гледайте видеото с целия разговор.