Тома Биков със защита за Даниел Митов: Има право да мълчи за "Петрохан"

ГЕРБ защити бившия министър на вътрешните работи Даниел Митов по трагедията "Петрохан".

"Г-н Даниел Митов правилно остави разследващите и професионалистите да говорят по трагедията "Петрохан-Околчица". Ако г-н Митов беше казал една дума, сега щяхте да ме питате дали случаят не се политизира", коментира депутатът от ГЕРБ Тома Биков в интервю за БНР.

Според него каквото и да бе казал Даниел Митов щяло да се тълкува в политически контекст. В рамките на около 10 дни по това престъпление беше изведена основна версия, но разследването има още много да продължава, посочи Тома Биков.

Неговото лично мнение е, че зад шесторното убийство стои секта. Дали това ще бъде крайната версия - зависело от МВР.

По думите му ГЕРБ са готови да носят отговорност само за политиките в отбраната с аргумент, че Атанас Запрянов е бил министър на отбраната в управлението на Росен Желязков и си е вършил добре работата. Нито за Сергей Игнатов, нито Трайчо Трайков, нито за Надежда Нейнски можем да носим отговорност, посочи Биков.

Според него няма как ГЕРБ да носи отговорност за служебно правителство на бивш председател на парламентарната група на ПП-ДБ - Андрей Гюров.

"За 24 часа имаме една оставка, която е подадена заради проблема с интегритета. Тези атаки, както ги наричат, се оказаха верни - всички до една за Стоил Цицелков, от това, че е осъден заради каране в нетрезво състояние и заради това, че му е отнето правото да наблюдава избори в Гана", коментира Тома Биков.