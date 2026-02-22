IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Тома Биков със защита за Даниел Митов: Има право да мълчи за "Петрохан"

Ако беше казал и една дума, щяхте да ме питате дали случаят не се политизира, заяви той

22.02.2026 | 15:40 ч. 4
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

ГЕРБ защити бившия министър на вътрешните работи Даниел Митов по трагедията "Петрохан".

"Г-н Даниел Митов правилно остави разследващите и професионалистите да говорят по трагедията "Петрохан-Околчица". Ако г-н Митов беше казал една дума, сега щяхте да ме питате дали случаят не се политизира", коментира депутатът от ГЕРБ Тома Биков в интервю за БНР.

Според него каквото и да бе казал Даниел Митов щяло да се тълкува в политически контекст. В рамките на около 10 дни по това престъпление беше изведена основна версия, но разследването има още много да продължава, посочи Тома Биков.

Неговото лично мнение е, че зад шесторното убийство стои секта. Дали това ще бъде крайната версия - зависело от МВР.

Свързани статии

По думите му ГЕРБ са готови да носят отговорност само за политиките в отбраната с аргумент, че Атанас Запрянов е бил министър на отбраната в управлението на Росен Желязков и си е вършил добре работата. Нито за Сергей Игнатов, нито Трайчо Трайков, нито за Надежда Нейнски можем да носим отговорност, посочи Биков.

Според него няма как ГЕРБ да носи отговорност за служебно правителство на бивш председател на парламентарната група на ПП-ДБ - Андрей Гюров.

"За 24 часа имаме една оставка, която е подадена заради проблема с интегритета. Тези атаки, както ги наричат, се оказаха верни - всички до една за Стоил Цицелков, от това, че е осъден заради каране в нетрезво състояние и заради това, че му е отнето правото да наблюдава избори в Гана", коментира Тома Биков.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тома Биков Даниел Митов МВР Петрохан ГЕРБ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem