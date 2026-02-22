IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Аневризъм вероятно е погубил 16-годишния плувец, издъхнал в Бургас

От дни детето се оплаквало от главоболие

22.02.2026
Снимка: Pixabay/ janeb13

16-годишният плувец, който почина днес в плувния комплекс в бургаския ж.к.“Славейков“ имал тежко главоболие в последните два дни, разкриха негови съотборници, цитирани от Флагман.бг.

Момчето учило в 10-ти клас на елитната Национална финансово-стопанска гимназия в София. Той бил отличен спортист – многократен държавен шампион, един от най-добрите състезатели на НСК "Олимп".

Пристигнал в Бургас в петък с родителите си. Още тогава се оплакал от необичайно главоболие, бил прегледан, но така и не се установило нещо притеснително.„

Тази сутрин на загрявката за третия състезателен ден, докато е във водата той колабирал, разказаха очевидци.

"Треньорите незабавно го извадиха. Дойдоха реаниматори. В продължение на 50 минути се опитваха да му окажат помощ, изведоха всички, за да не стават свидетели на случилото се", раказа очевидец пред Флагман.бг.

Предположенията са, че момчето е починало от мозъчен аневризъм, но ще се направи аутопсия, за да се установи точната причина.

Междувременно международното състезание SHARKS Swimming cup, в което участваха 30 клуба и над 500 състезатели, бе прекратено.

