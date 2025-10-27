IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Река Елешница преля в района на Рилския манастир

По пътя към светото място има наноси на пътното платно

27.10.2025 | 11:55 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Река Елешница в района на Рилския манастир тази сутрин е преляла, съобщава БГНЕС.

От АПИ съобщиха, че във връзка с това движението при км 23 на път ІІІ-107 Пастра - Рилски манастир да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради наноси на пътното платно. Трафикът в района е сигнализиран с пътни знаци.

Река Елешница е десен приток на р. Струма и е дълга 59 км, отводнява южните части на Осоговска планина. 

Тя е четвъртият по големина приток на Струма. 

