Река Елешница преля в района на Рилския манастир

Река Елешница в района на Рилския манастир тази сутрин е преляла, съобщава БГНЕС.

От АПИ съобщиха, че във връзка с това движението при км 23 на път ІІІ-107 Пастра - Рилски манастир да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради наноси на пътното платно. Трафикът в района е сигнализиран с пътни знаци.

Река Елешница е десен приток на р. Струма и е дълга 59 км, отводнява южните части на Осоговска планина.

Тя е четвъртият по големина приток на Струма.