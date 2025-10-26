Русия показва „ядрени мускули“: Извърши изпитание на ракета „Буревестник“ с ядрена установка

Русия извърши изпитание на новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник", заяви пред президента Владимир Путин началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валери Герасимов, цитиран от Ройтерс.

Ген. Герасимов каза, че ракетата е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа.

Изпитанието бе осъществено на 21 октомври. Беше осъществен многочасов полет на ракетата с ядрена силова установка (ЯСУ), по време на който тя преодоля разстояние от 14 хиляди километра, а това не е пределът й.

Ракетата прекара около 15 часа във въздуха, което също не е пределът" на възможностите й, докладва Герасимов.

Той подчерта, че по време на полета на ракетата са били изпълнени всички зададени вертикални и хоризонтални маневри и с това са били демонстрирани нейните "високи възможности за преодоляване на средствата за противоракетна и противовъздушната отбрана".

Преди време Путин заяви, че ракетата "Буревестник" 9М730 (SSC-X-9 Skyfall съгласно кодификацията на НАТО) е с неограничен радиус на действие, а траекторията на полета й може да е непредсказуем, което я прави неуязвима за всички настоящи и бъдещи средства за противоракетна и противовъздушна отбрана, припомня Ройтерс.

В изказването си на съвещанието с военните Путин, облечен в камуфлажна униформа, каза на ген. Герасимов, че решаващите изпитания на "Буревестник" са приключили и разпореди да започне подготовка на инфраструктурата за разполагането на това оръжие във въоръжените сили.

Президентът заяви, цитиран от ТАСС, че ядреният щит на Русия е потвърдил надеждността си, а също, че руските ядрени сили са най-съвременните в света и напълно гарантират сигурността на страната.

(БТА)