Тръмп: Путин трябва да сложи край на войната, а не да тества ракети

От борда на Air Force One президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, вместо да тества ракета с ядрен заряд, добавяйки, че САЩ имат ядрена подводница, разположена край бреговете на Русия.

Путин заяви в неделя, че Русия е успешно изпитала своята крилата ракета "Буревестник“ с ядрено задвижване, оръжие, способно да носи ядрени заряди, което според Москва може да пробие всеки защитен щит, и ще предприеме действия за разполагане на оръжието.

На въпрос за теста на 9M730 "Буревестник“ (Storm Petrel), наречена SSC-X-9 Skyfall от НАТО, която според Москва е прелетяла 14 хил. км, Тръмп каза, че Съединените щати не е необходимо да летят толкова далеч, тъй като имат ядрена подводница край бреговете на Русия.

"Те знаят, че имаме ядрена подводница, най-голямата в света, точно до бреговете им, така че искам да кажа, че не е нужно да изминава 8000 мили“, каза Тръмп пред репортери на борда на правителствения самолет.

Кремъл междувременно заяви, че Русия ще се ръководи от собствените си национални интереси.

Тръмп многократно е заявявал, че иска да сложи край на войната в Украйна, най-смъртоносната в Европа след Втората световна война, въпреки че е казвал, че постигането на мир е било по-трудно от прекратяването на огъня в Газа или прекратяването на конфликта между Индия и Пакистан.

Откакто за първи път обяви ракетата 9M730 "Буревестник“ през 2018 г., Путин използва оръжието като отговор на стъпките на Съединените щати да изградят противоракетен щит, след като Вашингтон през 2001 г. едностранно се оттегли от Договора за противобалистични ракети от 1972 г., и да разширят военния съюз НАТО.

"Те не си играят с нас, нито ние си играем игрички с тях“, каза Тръмп и добави: "Ние тестваме ракети през цялото време".

Преди дни агенция Ройтерс съобщи, че администрацията на Тръмп е подготвила допълнителни санкции, които може да използва, за да насочи към ключови области на руската икономика, ако Путин продължи да отлага прекратяването на войната на Москва в Украйна.

На въпрос дали обмисля допълнителни санкции срещу Русия, Тръмп отговори кратко: "Ще разберете.“