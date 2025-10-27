Кметът на Елин Пелин за Хелоуин: "Пакост или лакомство" означава "диабет или затвор"

Това е начинът, по който да отстояваме българщината. Така кметът на Елин Пелин обясни решението си да забрани празнуването на Хелоуин в града. Той подчерта, че забраната за празнуване важи само за местата, които попадат под кметската юрисдикция - училища и детски градини.

"Никого няма да арестувам. Това към което се стремим е в Деня на будителите да има факелно шествие. Ние смятаме, че нещата трябва да се случват по друг начин – нашета самосъзнание и идентичност трябва да бъдат съхранявани. Това е начинът, по който да отстояваме българщината", обясни Ивайло Симеонов.

По думите му "българщината отстъпва на един масов, комерсиален и шарен празник", затова в общината се стремят "да обърнат фокуса в нашата българска част".

"Няма да има скандали и разногласия", категоричен бе кметът, като добави: "В този празник няма нищо поучително и всеки път се говори за "пакост или лакомство", а това означава "диабет или затвор".

Той разказа, че лично е срещнал деца, които са заявили, че 1 ноември е почивен "защото обикаляме през нощта за бонбони".

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин – с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица, отбелязаха от общината.