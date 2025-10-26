Защо руснаци се борят срещу Русия в Украйна: Путин съсипа страната ми

Да работиш като агент за Украйна и да атакуваш руските железници беше доста лесно, казва Лази - руснак, воюващ срещу собствената си страна.

„Не е толкова сложно. Всеки в Русия може свободно да си купи бензин - засега, докато някои рафинерии все още работят - и да подпали железопътната линия“, обяснява той nред Independent. „Разбира се, трябва да се подготвят пътищата за бягство. Да се ​​планира операцията, така да се каже. Не можеш просто да се разходиш и да решиш да го направиш. Първо разузнаване, после действие. Но всъщност всеки може да го направи.“

Саботьорът е изгорил „няколко“ железопътни превключватели и електрически системи при палежи в руския Поволжки регион. Истината обаче е, че това начинание беше опасно и разяде нервната му система. Затова той прекоси пеша руската граница и се присъедини към украинската армия, за да се бори срещу Владимир Путин.

През последната година той е бил войник на фронтовата линия, борещ се в разрушените руини на това, което сега е известно като „мъртва зона“ - слабо населено с войници място от двете страни, всички криещи се от вражески дронове.

„Мисля, че тук ми е по-лесно. Защото в Русия постоянно изпитвах страх за живота си“, споделя той. „Тук, в Украйна, мрежите на ФСБ и ГРУ [тайните служби] не са толкова силни. В Русия е много по-опасно. Също така, в Русия има много хора, които подкрепят режима. Ако изречеш грешна дума и те ще те издадат.“

Лази избра да се бори с режима на Путин заради това, което той вижда като кумовство, корупция и унищожаване на демокрацията:

„Русия трябва да има бъдеще“, категоричен е той.

Докато говори, лицето му е скрито и е познат само с военния си позивен. The Independent се среща с него само на кратко разстояние с кола от фронтовата линия, където се бие в южната част на Украйна.

„Тук, в Украйна, мога да се защитя с оръжие. Да, на позициите е страшно. Искат да те убият. Но е ясно: или ти, или те.“

Той е част от украинския легион „Свобода на Русия“, който действа под контрола на военните разузнавателни служби на Киев, подобно на други чуждестранни доброволчески части. Легионът твърди, че разполага с няколкостотин мъже. Всички те са руснаци. В Москва биха били екзекутирани като предатели. В Украйна те са се сражавали в Сумска област, загубили са тежко в ожесточената битка за Бахмут и казват, че са участвали в отблъскването на скорошни руски атаки на фронтовата линия на южните бойни полета.

Украйна засили кампанията си както в окупираната територия, така и в самата Русия. В най-зрелищните си удари Украйна успя да деактивира руски бомбардировачи в тайната операция „Паяжина“, включваща множество цели и агенти на място.

Руските рафинерии и електроцентрали редовно са атакувани от новите дронове с голям обсег на Украйна.

Но Легионът „Свобода на Русия“ има за цел да защитава Украйна на местно ниво. А след това да се бие в Русия, за да свали Путин напълно. Последното би било приветствано от Киев, но не е заявена цел.

Цезар, ветеран руски боец ​​в украинската армия, започна опозицията си срещу Путин с това, което той нарича „терористични атаки“. Поне през последните три години и половина той е в украинската армия. Воден е от религиозен плам и монархистични мечти за завръщането на цар в Русия.

Родом от Сочи, той казва, че не се тревожи за убийството на сънародниците си, руснаци.

„Не се чувствам зле, че убивам собствените си граждани, защото тук вършат много лоши неща и видях как убиват цивилни, как изнасилват, как ограбват и искат да унищожат Украйна. Путин съсипа не само Украйна, той съсипа и моята страна“, казва Цезар.

Той е въоръжен, подобно на Лази, с модерна пушка тип M16, първоначално американски дизайн. Тя бързо замества АК-47 в украинския арсенал.

Цезар описва реалността на фронтовата линия на война, в която е избрал да се присъедини.

„Няма много военни на фронта както преди две или три години. Всички сме разпръснати. Сега сме най-много двама или трима мъже, седнали в бункер. Защото, ако сложим там дузина мъже, те ще бъдат убити“, обяснява той. „Много е опасно да се придвижваме и изнасяме. Това е най-опасната част от операцията.“

Войниците са принудени да прекарват седмици, понякога месеци, в окопи и бункери, опитвайки се да оцелеят при постоянни артилерийски и дронови атаки. Визирайки Лази, той продължава:

„По време на последната операция той беше около 45 дни на позицията. Аз бях около три седмици. Наистина е трудно. Всеки ден, всеки път, когато се окопаваш, окопаваш, окопаваш и отново, окопаваш.“

През последните няколко седмици украинският президент Володимир Зеленски обикаля Запада в търсене на ракети с голям обсег и системи за противовъздушна отбрана. Путин засили атаките срещу инфраструктурата на Украйна, като се фокусира върху енергийните и транспортните системи преди зимните замръзвания.

Руските войски също напреднаха в малки граници с огромни загуби на изток от Харков и вече извършиха убийства в Покровск срещу местни цивилни, останали след изтеглянето на украинските войски. Но войната с дронове задържа руснаците. Проблемът на Украйна е, че дроновете не могат да летят при силен вятър, дъжд, мъгла или когато вали сняг. Силите на Путин вероятно ще се възползват от лошото зимно време и ще се опитат да пробият украинските линии, когато дроновете са приземени.

Тогава Лази и Цезар ще се изправят пред най-тежкото си изпитание.