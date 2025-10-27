IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ново оръжие, комета, НЛО: Какво прелетя в нощното небе на Москва? ВИДЕО

Мистериозният обект е заснет от множество камери

27.10.2025 | 12:04 ч. 52
Ново оръжие, комета, НЛО: Какво прелетя в нощното небе на Москва? ВИДЕО

Неизвестен летящ обект (НЛО) се появи в небето над Москва и областта, той е забелязан от местни жители, предава каналът в Telegram SHOT.

Според информацията, неизвестният обект е бил видян в няколко града в близост до Москва. Сред тях са Раменско, Фрязино, Красногорск и Люберци. Хората са забелязали НЛО около 6:30 ч. московско време.


Материалът е допълнен с кадри, на които е запечатан светещ обект, прелитащ над жилищни сгради. Той оставя след себе си ярка зеленикава следа.

Газета.ру допълва, че на 22 октомври нестопанската организация Americans for Safe Aerospace съобщава, че в град Минеаполис в северната част на САЩ служители на правоохранителните органи са забелязали неидентифициран летящ обект. НЛО е застинал на височина около 3 км над атомната електроцентрала Prairie Island. Обектът постоянно е променял цвета и скоростта си на полет, а в даден момент е бил на косъм от сблъсък със самолет.

Коментирайки ситуацията, служителят на компанията Enigma Labs Алехандро Рохаса предположи, че полицаите може да са видели Международната космическа станция (МКС), която в този момент е прелитала над населеното място. По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио призна, че "мислите за НЛО не му дават да спи".

НЛО Москва Русия
