Ново оръжие, комета, НЛО: Какво прелетя в нощното небе на Москва? ВИДЕО

Неизвестен летящ обект (НЛО) се появи в небето над Москва и областта, той е забелязан от местни жители, предава каналът в Telegram SHOT.
Според информацията, неизвестният обект е бил видян в няколко града в близост до Москва. Сред тях са Раменско, Фрязино, Красногорск и Люберци. Хората са забелязали НЛО около 6:30 ч. московско време.
4 different videos #moscow #sky #ufo #or #spacedebris pic.twitter.com/ZzQlMd9NuM— Christion Maronite (@eye_the49565) October 27, 2025
Материалът е допълнен с кадри, на които е запечатан светещ обект, прелитащ над жилищни сгради. Той оставя след себе си ярка зеленикава следа.
Газета.ру допълва, че на 22 октомври нестопанската организация Americans for Safe Aerospace съобщава, че в град Минеаполис в северната част на САЩ служители на правоохранителните органи са забелязали неидентифициран летящ обект. НЛО е застинал на височина около 3 км над атомната електроцентрала Prairie Island. Обектът постоянно е променял цвета и скоростта си на полет, а в даден момент е бил на косъм от сблъсък със самолет.
Коментирайки ситуацията, служителят на компанията Enigma Labs Алехандро Рохаса предположи, че полицаите може да са видели Международната космическа станция (МКС), която в този момент е прелитала над населеното място. По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио призна, че "мислите за НЛО не му дават да спи".
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Alert 🚨 - A mysterious bright green unidentified object lit up the skies over Moscow early this morning .— The Observer (@The_Obeserver7) October 27, 2025
Residents reported seeing a dazzling flash as an unidentified object streaked above the city before disappearing, leaving a glowing trail behind.#Russia #UFO #paobc pic.twitter.com/wZrVSDMOR9