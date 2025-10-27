Русия защитава Москва с ринг от ПВО, но... не е скрила системите си много добре КАРТА

Русия прави всичко възможно да защити столицата си и президента Владимир Путин от евентуална атака на украиниски дронове. В ринг около града са поставени различни нива на системи за противовъздушна отбрана, ала... не са скрити особено добре. Те се оказаха толкова явни, че карта на местоположението на тези системи за противовъздушна отбрана в Москва се появи в публичното пространство в интернет.

Диаграмата показва местоположението на комплексите в различни цветове. Това съобщи журналистът от "Радио Свободна Европа" Марк Крутов, който сподели публикация на OSINT специалиста Jembob в социалната мрежа X.

Диаграмите показват, че системите за противовъздушна отбрана са разположени в различни райони на руската столица, образувайки пръстен около града. По-специално, както можете да видите, има комплекси С-300, С-400 и радари, които осигуряват прикритие на важни обекти.

OSINTER отбеляза, че именно в Измайловски район на Москва се е появила новата система за противовъздушна отбрана С-400. Други комплекси С-300 и С-400 са разположени около града по такъв начин, че да създадат многостепенна отбрана.

Руските военни очевидно не са потвърдили истинността на тези факти, като дори не коментираха информацията. В интернет обаче се води активна дискусия за това колко зле Русия крие своите противовъздушни отбранителни системи.

Буданов заяви, че руската система за противовъздушна отбрана е "пробита"

На 25 октомври началникът на Командването на противовъздушната отбрана на Министерството на отбраната на Украйна Кирил Буданов заяви, че руската противовъздушна отбрана не е в състояние да противодейства на атаките на украински дронове. Проблеми с дронове, проникващи дълбоко в Русия, има само на границата, но колкото по-далеч сте, толкова по-малко средства за противовъздушна отбрана има.

Според него вражеска противовъздушна отбрана съществува само в окупираните територии на Украйна, а също така защитава Москва и Санкт Петербург. На други места тя или липсва, или не представлява пречка за дроновете.

"Когато заобикаляме системата, разположена по нашата граница, полетите на нашите дронове над Руската федерация винаги са безпроблемни", подчерта Буданов.