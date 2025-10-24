Украйна се приближи много повече до построяването на изтребители Gripen

Украйна се приближи много повече до придобиването на шведския Gripen - много търсен изтребител, създаден за война с Русия. Украйна и Швеция подписаха в сряда писмо за намерение за износ на до 150 изтребителя JAS 39 Gripen E за Киев, което е голямо потенциално придобиване на оръжия, което би помогнало драстично за модернизирането на военновъздушните сили на страната, пише BI.

Украинските военновъздушни сили разполагат предимно с флотилия от остарели самолети, проектирани със съветски дизайн, въпреки че постепенно са се сдобили със западни изтребители, включително американския F-16 и френския Mirage .

Gripen, произведен от шведския аерокосмически и отбранителен гигант Saab, е широко смятан за идеален изтребител за Украйна. Самолетът е проектиран да работи от строги летища, изисква минимална поддръжка и е построен, за да се бори и да оцелява срещу заплахи от руски тип.

Предвид изискванията на войната, включително разпръснатите въздушни операции, тези самолети биха могли да послужат като нов гръбнак за бързо променящите се военновъздушни сили на Украйна.

Пол Йонсон, министърът на отбраната на Швеция, заяви, че Украйна е поискала 100-150 изтребителя Gripen, по-специално варианта E на самолета. Стокхолм получи първата партида от тези самолети съвсем наскоро. Тези самолети представляват модернизация от ново поколение с набор от по-високи възможности, включително електронна война, по-мощен двигател и увеличен капацитет на оръжията.

Gripen E се счита за усъвършенстван самолет от четвърто поколение, който би усъвършенствал украинските военновъздушни сили. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква да получи първите Gripen още през следващата година.

Въпреки това, при приблизително 85 милиона долара на брой, финансирането на изтребителите остава неясно. Шведското министерство на отбраната не отговори веднага на искане за допълнителна информация.

Идеален самолет за Украйна

Gripen се смята за отличен избор за изтребител за Украйна, защото е проектиран за вида борба срещу Русия, с която се сблъсква Киев.

Швеция отдавна гледа на Русия като на потенциална заплаха и е проектирала Gripen в края на Студената война, като руският високоманеврено-изтребител „Сухой“ е смятан за неин вероятен противник.

Докато дронове нарушаваха работата на датските летища, те се появиха и в база на изтребители F-35.

Изтребител е създаден за война, в която критична поддържаща инфраструктура и писти са обект на атаки , война, в която разединяването и разпръскването са от съществено значение, точно както е в Украйна.

Експерти по въздушна война казват, че Gripen е по-подходящ от други западни изтребители, като F-16 и „Мираж“, които Украйна получи. Той е далеч по-труднодостъпен, но предлага ясни предимства.

Майкъл Бонерт, експерт по въздушна война в RAND Corporation, заяви преди това пред Business Insider, че Gripen „е малко по-специално създаден“ за нуждите на Украйна.

Например, Gripen може по-лесно да действа от граждански пътища, ако летища и традиционни писти бъдат унищожени. Те са били основни цели за руски ракетни атаки и атаки с дронове .

Гъвкавостта и способността за поддържане на движение на самолети на открито са необходими за запазване на въздушната мощ. САЩ и други съюзници от НАТО се стремят към подобни възможности с учения за излитане и кацане на магистрали и дейности на самолети в сурови условия.

Експерти по военновъздушни сили и военни действия от Кралския институт за обединени сили на Обединеното кралство писаха в началото на войната, че шведският Gripen „предлага най-подходящия кандидат по отношение на оперативните изисквания“ за Украйна.

Писмото за намерения от сряда е първата реална стъпка към реалното придобиване на самолетите. Украинските пилоти обаче вече са се обучавали на тях в подготовка. Интегрирането им в украинската гама от западни и съветски самолети обаче ще представлява значително предизвикателство, когато самолетите в крайна сметка пристигнат.

Gripen предлага не само бойни способности, но и по-голяма оперативна съвместимост с НАТО. „Швеция подкрепя и иска да допринесе за силни и модерни украински военновъздушни сили“, каза Йонсон, шведският министър на отбраната. „Водим добър диалог с Украйна за това как „Грипен Е“ би могъл да стане част от тези сили през следващите години.“