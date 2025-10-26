Опитен пилот съветва: Своеволната смяна на местата в самолета не е безопасна

Празно място в препълнен самолет, особено ако сте притиснати между двама непознати на омразната средна седалка, може да бъде изключително изкушаващо. Не бързайте обаче да го заемате, преди самолетът да излети.

Както предупреждава бившият капитан на Virgin Atlantic Пийт Хътчисън, който е и звезда в социалните медии с името Pete the Irish Pilot, това може да застраши безопасността на целия самолет. „Преместването на места, особено в значителен брой, в непредвидени зони може значително да повлияе на баланса на самолета. Ако всички пътници са седнали в предната част на самолета, това може да направи излитането по-трудно от нормалното, а в някои случаи и невъзможно“, обясни той в коментар пред „Индипендънт“. И обратно, всеки, който седи отзад, може да доведе до преобръщане на самолета по опашка по време на излитане или да го удари по време на кацане, отбеляза Хътчисън. Той добави, че екипажът взема предвид разположението на пътниците при изчисляване на излитането и кацането.

„Безопасният полет зависи от поддържането на самолета в правилна позиция. Тоест, в центъра на тежестта. И е изключително важно центърът на тежестта да е в приемливи граници. За тази цел е изключително важно самолетът да бъде така натоварен с екипаж, пътници, багаж, товар, гориво и кетъринг, че цялото това тегло да е правилно разпределено. Или, както го наричат авиаторите, „в балансирана позиция“.

От това следва, че влиянието на присъствието на пътници на борда, както и разположението им на местата, е неразделна част от изчислението на балансираната позиция“, обясни опитният пилот.

Той обаче добави, че смяната на местата се превръща в сериозен проблем за безопасността само, когато самолетът е зает с по-малко от 80%. При тези полети с по-малко пътници екипажът винаги ги подрежда съобразно центъра на тежестта на самолета, например, като ги настанява над крилата, и за да се гарантира достъп до аварийните изходи.

Бившият главен стюард на Emirates Джей Робърт изтъква и друг проблем, свързан с пътниците, които сменят местата си по време на полет. „Нашите системи са проектирани така, че определеното ви място да е свързано с вашата лична информация. Ако трябва да определим вашето място, ние ви търсим по име в нашите устройства или списъци с пътници. Когато пътник смени мястото си, без да ни уведоми, ние трябва да ви търсим. Освен това, размяната на места без уведомяване на екипажа може да попречи на обслужването. Например, ако сте поръчали специално хранене, необявената смяна на мястото може да доведе до това, че храната ви да не ви бъде доставена“, обясни той пред вестника. В тази връзка той призова пътниците, които желаят да сменят местата си или да заемат свободно място след качване на самолета, първо да се свържат със стюардесите, преди да предприемат каквито и да било действия.