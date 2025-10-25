Мирното споразумение за Украйна трябва да включва три гаранции

По щастлива случайност, президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени тази седмица планирана среща на върха с руския президент Владимир Путин в Будапеща. След като беше изгорен на среща в Аляска това лято от руския лидер – който получи ( буквално ) почит на червения килим, а след това не предложи абсолютно нищо в замяна – администрацията на Тръмп може би възприема по-скептичен подход към Кремъл, пише за Bloomberg колумнистът Джеймс Ставридис.

Въпреки ласкателствата и опитите на Тръмп за дипломация, Путин продължава да се застъпва за „разрешаване на коренните причини“ за войната. Това означава, че Русия поема суверенен контрол над Крим и всички или части от четирите региона, които го свързват с Русия, докато остатъкът от Украйна е оставен беззащитна пред по-нататъшна агресия във времето. И, разбира се, Русия ще бъде освободена от международните санкции, които поне забавят, ако не и опустошават, икономиката ѝ от военно време. Това е максималистичен набор от искания, които Москва, очевидният агресор, не заслужава.

В крайна сметка Путин вероятно ще бъде принуден да преговаря сериозно – той е загубил над един милион млади руснаци, убити в бой, тежко ранени или избягали от страната, за да избегнат военната служба и украинския фронт.

За да постигне реални отстъпки от Москва обаче, би било разумно Тръмп незабавно да увеличи потока на далекобойни оръжия към Украйна - включително крилати ракети „Томахоук“, които Вашингтон досега отказва. Също толкова важно е САЩ да увеличат нивото на вторичните санкции срещу всеки, който прави бизнес с Москва, и да насърчат Европа да конфискува руски средства (оценени на до 300 милиарда долара), държани в банки там. Тръмп трябва да бъде аплодиран за налагането на санкции на двете най-големи руски петролни компании в четвъртък.

Но това са краткосрочни проблеми. Само ако Киев има истинско чувство за сигурност, може да има легитимно споразумение по настоящите фронтови линии на войната. Западът трябва да обмисли предварително задължителни преговорни позиции, които биха защитили Украйна за постоянно. Тук има прецедент: Организацията на Северноатлантическия договор и нейните западни съюзници предоставиха подобни гаранции на малкия балкански регион Косово в края на 90-те години срещу сръбската агресия.

Как би изглеждал подобен план за Украйна? Какви поуки можем да извлечем от Балканския конфликт, най-големият предишен конфликт в Европа след Втората световна война?

Логично е да се мисли в три области на водене на война: море, въздух и суша. Нека започнем със стратегически жизненоважното черноморско крайбрежие. Украйна трябва да има гаранции, че руският Черноморски флот няма да се опита да ограничи търговията ѝ, особено износа на селскостопански продукти и поташ. Украйна беше „житницата на Европа“ преди конфликта и при всеки мир способността ѝ да изнася пшеница и други стоки през Одеса и други пристанища ще бъде от решаващо значение за икономиката ѝ.

Ще е необходимо постоянно военноморско присъствие на НАТО, включително два или три разрушителя или фрегати на база, подобен брой миночистачи и разумно въздушно прикритие, включително самолети за патрулиране на морските сили с голям обсег, като произведения в САЩ P-8 Poseidon. Този контингент би могъл да действа от пристанища на НАТО в Румъния, България и Турция. Това би било подобно на това, което НАТО направи преди четвърт век, за да защити Косово без излаз на море: то сформира морска оперативна група в Адриатическо море, която гарантира, че Сърбия няма да може да получава оръжия от морето.

Във въздуха всяка гаранция за сигурност има както нападателен, така и отбранителен аспект. Най-важната отбранителна функция би била установяването на зона, забранена за полети, над останалата територия на Украйна, налагана от самолети на НАТО и украинските военновъздушни сили. Тъй като нарастващият брой самолети F-16, произведени в САЩ, попадат в ръцете на Киев чрез европейски съюзници, това би могло да се осъществи безпроблемно, като военновъздушните сили на НАТО и Украйна станат оперативно съвместими. Военновъздушната база на алианса в Рамщайн, Германия, би била логичният щаб на зоната, забранена за полети, която би могла да се налага от 40 до 50 самолета на НАТО: изтребители на патрул и командно-контролни самолети AWACS.

Офанзивният въздушен компонент ще бъде добавянето на крилати ракети с голям обсег, като например „Томахоук“, с тяхната способност за поразяване от 1500 мили. В ръцете на Украйна, увеличеният ракетен арсенал би представлявал значителен риск за критичната икономическа инфраструктура на Русия, по-специално за нефтените и газовите системи. Паралел: В Косово НАТО създаде зона, забранена за полети, и използва крилати ракети срещу цели в сръбската столица Белград, включително Министерството на отбраната.

Гаранциите за сигурност на земята ще се нуждаят от повече политически нюанси, отколкото другите измерения. Москва ще се противопостави категорично на бойна мисия на НАТО в Украйна, но присъствието на поне 10 000 войници от държави-членки на НАТО, действащи под националните си знамена - коалиция от желаещи - може да е необходимо. Това биха били по същество „сили на триъгълна тел“, до голяма степен съставени от страните от фронтовата линия на НАТО: Полша, балтийските държави, Финландия и Швеция. Те биха могли да действат под командването на един командир, може би полски тризвезден генерал, който да се отчита пред Европейския съюз, и да бъдат разположени в пет значителни контингента по новата украинско-руска граница.

По подобен начин в Косово имаше както мисия на НАТО от около 17 000 войници, която аз ръководех като върховен главнокомандващ на съюзническите сили на Алианса в началото на 2010-те, така и силно присъствие на ЕС. Днес тези сили на НАТО са намалени до няколко хиляди войници, тъй като мирът до голяма степен се е запазил.

Друга част от гаранциите за сухопътна сигурност би било Киев да получи постоянен достъп до системи за наземна война от западните поддръжници, включително боеприпаси, артилерия, танкове, мини и други основни елементи на сухопътния бой. Този тръбопровод вече е до голяма степен изграден и просто трябва да бъде кодифициран в преговорите. Той би могъл да продължи да бъде наблюдаван от ръководителя на Европейското командване на САЩ в Щутгарт, Германия.

И накрая, в днешната силно оспорвана електронна сфера, Украйна ще се нуждае от защита от руски кибератаки. Въпреки че украинците са изградили голямо количество способни отбранителни технологии за кибервойна и разполагат и с някои нападателни възможности, помощта от ръководена от САЩ кибер група е задължителна. Тя може да действа под командването на Киберкомандването на САЩ със седалище във Форт Мийд, Мериленд. Тази група би помогнала и за осигуряването на украинската свързаност с космоса чрез Starlink и подобни тактически системи.

С такъв пакет от гаранции за сигурност – по море, въздух, суша и киберпространство – Украйна би могла реалистично да обмисли споразумение „земя срещу мир“. Макар идеята Путин да получи постоянен контрол над 20% от Украйна да е осъдителна, военната обстановка на място изглежда прави това неизбежно.

Единственият устойчив път напред означава, че Западът трябва да договори реални гаранции, за да осигури дълготраен просперитет и безопасност за Украйна. Това означава да се планира подробно тяхното прилагане още сега и да се подготви среща на върха на САЩ с Русия, която ще има истинско значение, а не поредното пътуване с червен килим за никъде.