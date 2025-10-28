IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Отнемане на предимство е причина за катастрофата при Харманли

Автобус с 14 пътници спря на ръба на дълбоко дере

28.10.2025 | 10:16 ч. Обновена: 28.10.2025 | 10:21 ч.
Отнемане на предимство от страна на товарен автомобил е причина за катастрофата край Харманли от вчера вечерта, при която автобус с 14 пътници от енергийния комплекс "Марица Изток" се удари в турски камион. Автобусът спря на ръба на дълбоко дере.

Сигналът за инцидента е от 17:30 часа вчера, когато малко преди разклона за магистрала "Марица" по пътя Симеоновград - Харманли тир се е включил в платното на автобуса и го засякъл. Водачът му не е успял да намали достатъчно и е закачил с лявата предница задната дясна част на товарната композиция, след което е излязъл от платното в опасната зона. Преди да спре, колата с пасажерите се е ударила и в мантинела, съобщават от (ОД) на МВР в Хасково.

Спасителен екип е извадил пътниците.

Пробите за алкохол и наркотици и на двамата водачи са отрицателни. / БТА

Харманли катастрофа ТИР дере автобус Марица Изток спасителни екипи
