Отнемане на предимство е причина за катастрофата при Харманли

Отнемане на предимство от страна на товарен автомобил е причина за катастрофата край Харманли от вчера вечерта, при която автобус с 14 пътници от енергийния комплекс "Марица Изток" се удари в турски камион. Автобусът спря на ръба на дълбоко дере.

Сигналът за инцидента е от 17:30 часа вчера, когато малко преди разклона за магистрала "Марица" по пътя Симеоновград - Харманли тир се е включил в платното на автобуса и го засякъл. Водачът му не е успял да намали достатъчно и е закачил с лявата предница задната дясна част на товарната композиция, след което е излязъл от платното в опасната зона. Преди да спре, колата с пасажерите се е ударила и в мантинела, съобщават от (ОД) на МВР в Хасково.

Спасителен екип е извадил пътниците.

Пробите за алкохол и наркотици и на двамата водачи са отрицателни. / БТА