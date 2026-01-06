Не се очаква скок при цените на бензина, има много горива

Без сътресения преминава преходът от лева в евро на бензиностанциите.

"Всичко е наред. В момента в кешовите разплащания все още преобладават левовете, 85-90% близо. Много малко са случаите, в които трябва да връщаме ресто. Повечето хора са свикнали да зареждат за 50, 60, 100 лв. Дори има клиенти, които молят да им се върне ресто в левове", каза председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров в "България сутрин".

По думите му преходът за бензиностанциите не е бил труден и е отнел между 15 и 30 минути на системите за рестарт.

"На повечето системи, когато имате зареждане например за 30 евро и клиентът плати 100 лв., изписва колко евро трябва да върнем. Улеснено е", обясни Хаджидимитров пред Bulgaria ON AIR.

"Единствено по-евтино от при нас е може би в Турция и Северна Македония. Това са държавите, в които е много малко по-евтино отколкото при нас. Основно от гръцка страна идват. Газта започва от 55 евроцента и стига до 58 евроцента. Светлите горива започват от 1,20 на различните станции до 1,30 максимум", информира председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

"В близките седмици няма такава предпоставка за увеличение. Дори и ситуацията, която се случва във Венецуела, напротив, цените на нефта тръгнаха надолу с около 1-2% още след 3 януари. Търсенето е малко. Има много готови горива, които няма къде да се реализират", коментира Хаджидимитров.

Като една от причините за намаленото търсене той посочи автомобилните рестрикции, които се въвеждат в автомобилостроенето, за намаляване на разхода на горивата на автомобилите и камионите.

Хаджидимитров очаква стабилизиране на цените.

"Единственото разминаване, което се получава при нас, е в цените на цигарите, защото при закръглянето може да се получи едно отдолу или едно отгоре", допълни гостът.

"Големите вериги стартираха с програма за самообслужване на светлите горива. Такава е тенденцията. Става висок разходът за обслужващ персонал. В началото на годината има леко завишаване на заплатите в бранша. Под 70 евро на ден няма кой да работи в София, а и в големите градове. Животът стана скъп", изтъкна Хаджидимитров.

Според него през 2025 г. не е имало големи проблеми в бранша.