Новини

Григор Димитров започна с победа новия сезон, разби Кареньо-Буста

Класира се за втория кръг на турнира в Бризбейн

06.01.2026 | 12:10 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Двукратният шампион Григор Димитров стартира с победа новия сезон и се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове АТП 250 в Бризбейн (Австралия) с награден фонд 800 045 долара.

Най-добрият български тенисист, който взе трофея тук през 2017 г. и 2024 г., победи испанския квалификант Пабло Кареньо-Буста (Испания) с 6:3, 6:2 за 68 минути. Така той записа пета победа в осем двубоя срещу испанеца.

34-годишният Димитров направи един пробив по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част беше още по-убедителен, даде само два гейма на съперника си и без проблеми стигна до крайния успех.

"Страхотно, фантастично се чувствам да ви видя, приятели. За мен е истинско удоволствие да започна от тук, тук се чувствам като у дома си. Преминах през много трудни неща в последните месеци, но в момента съм просто благодарен. Беше много трудно да се подготвя за новия сезон, най-вече психически, както и да подготвя тялото. Така че за мен е невероятно да бъда отново в игра, а да мога да спечеля е още един коз. Но в момента се чувствам добре на корта и се надявам да продължа така. Да мога да играя отново на този корт за мен означава всичко", каза Димитров в интервюто си на корта.

Българинът играе в Бризбейн за десети път, а миналата година достигна до полуфиналите. Той се надява да изиграе още мачове на турнира.

"Вижте схемата, пълна е с качествени играчи. Тенисът се развива и аз трябва да се приспособявам към промените. Аз не ставам по-млад, но най-важното е да се подготвиш. Аз гледам моята форма, моята игра и съм наистина доволен от представянето си днес", добави той.

Хасковлията заработи 25 точки за световната ранглиста, в която заема 47-о място, и 12 885 долара. В следващия кръг той ще играе с друг квалификант - Рафаел Колиньон (Белгия), който е 84-и в света. Двамата не са се срещали на корта досега.

Българинът пропусна почти половината от последния сезон заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи през юли на „Уимбълдън“. 
(БТА)

Григор Димитров Бризбейн победа
