Автобус надвисна над дере след удар с ТИР

Няма пострадали при инцидента

27.10.2025 | 19:52 ч. Обновена: 27.10.2025 | 20:06 ч. 4
Снимка: МВР-Хасково

Снимка: МВР-Хасково

Автобус с 14 работници на Мини "Марица Изток" катастрофира, след като бе засечен от ТИР на пътя Симеоновград - Харманли. Катастрофата е на завой преди изхода за магистрала "Марица" и станала около 17 ч, съобщиха от полицията. 

Рейсът е надвиснал над дере, но всички пътници са извадени невредими. Водачът на рейса се оплакал от болки в тялото и бил откаран с линейка в спешното отделение, където след преглед е освободен за домашно лечение.

Тестовете на двамата шофьори за алкохол и наркотици са отрицателни.

