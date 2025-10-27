Автобус надвисна над дере след удар с ТИР

Автобус с 14 работници на Мини "Марица Изток" катастрофира, след като бе засечен от ТИР на пътя Симеоновград - Харманли. Катастрофата е на завой преди изхода за магистрала "Марица" и станала около 17 ч, съобщиха от полицията.

Рейсът е надвиснал над дере, но всички пътници са извадени невредими. Водачът на рейса се оплакал от болки в тялото и бил откаран с линейка в спешното отделение, където след преглед е освободен за домашно лечение.

Тестовете на двамата шофьори за алкохол и наркотици са отрицателни.