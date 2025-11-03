Този октомври е бил най-дъждовният от 1930 г. насам

Този октомври е бил най-студеният месец октомври за последните 4 години, сочи анализ на НИМХ.

Най-високата измерена температура е 25,8° градуса на 23 октомври в Севлиево. Най-ниската минимална температура в станция в населено място e -3,5° на 30 октомври в Самоков, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е -10,1° на връх Мусала, също на 30 октомври.

В София най-високата измерена температура е 21,1° на 23 октомври, а най-ниската – минус 1° на 20 октомври.

Практически в цялата страна месечните суми на валежите са били над климатичната норма – между 108% (Малко Търново) и 549% (Образцов чифлик, обл. Русе) от нея.

Октомври 2025 г. е бил и най-дъждовният месец октомври от 1930 г. насам. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 250 мм от дъжд в с. Кости, обл. Бургас, на 3 октомври. В София месечната сума валеж е 168 мм, което е 308% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 44,5 мм от дъжд на 3 октомври.

В резултат на интензивни валежи на 3 октомври бяха регистрирани редица поройни и речни наводнения във водосборите на реките южно от н. Емине и в крайбрежните зони на Южното Черноморие, а през периода 9–10 октомври – основно в източната част от Дунавския водосборен басейн.

Поради значителните валежи условията за провеждане на предсеитбените почвообработки и сеитбата на зимните житни култури през октомври са били неблагоприятни и в по-голямата част от страната са пропуснати агротехническите срокове за сеитбата на пшеницата.

През октомври след интензивни валежи имаше поредица наводнения, довели до бедствено положение в някои области на страната.

На 2 октомври най-засегнати от падналите валежи бяха град Царево и ваканционно селище „Елените“, където бяха наводнени сгради, затворени пътища и бе нарушен транспортът, имаше разрушени мостове. В критично засегнатите райони бяха извършени евакуации. В Елените поройното наводнение взе четири човешки жертви.

В община Трън на 3 октомври беше обявено бедствено положение. От обилен валеж на мокър сняг бяха прекършени множество дървета. Поради скъсани електропроводи много населени места останаха без ток в продължение на 5 дни. Натрупа се снежна покривка и е затруднено движението, затворени бяха пътища.

На 8 октомври продължителни и временно интензивни валежи причиниха локални наводнения и свлачища в източната и централната част на Северна България. Във Варна и Русе бе наводнена градска инфраструктура.

На 27 октомври поради наводнено кръстовище бе спряно движението на няколко трамвайни линии в София. Измереното 24-часово количество валеж в столицата беше приблизително колкото месечната климатична норма.