IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

На 7 ноември изплащат пенсиите

Майчинските ще се изплатят в четвъртък

03.11.2025 | 09:22 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Изплащането на пенсиите за месец ноември ще започне от петък, 7 ноември и ще завърши на 20 ноември (четвъртък). Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 ноември, съобщава БНР.

На 4 ноември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник).

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

НОИ пенсии изплащане обезщетения майчински
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem