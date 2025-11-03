На 7 ноември изплащат пенсиите

Изплащането на пенсиите за месец ноември ще започне от петък, 7 ноември и ще завърши на 20 ноември (четвъртък). Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 ноември, съобщава БНР.

На 4 ноември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник).