В смолянското село Бостина евро няма, чакат го с първата пенсия

От няколко дни еврото вече е официалната валута в България, но в малките населени места, където ням дори пощенски станции, новата валута все още не е достигнала до хората. Такъв е и случаят в малките села в Смолянска област.

Очаква се новата валута да влезе в обращение с идването на първите пенсии за годината. Те ще бъдат изплатени утре.

Село Бостина е разположено само на пет километра от областния център. Селото е дом на около сто души, предимно пенсионери.

Пред Bulgaria ON AIR кметът на селото Славка Тунева призна, че еврото не е достигнало до жителите. В селото няма поща. Местните засега пазаруват и се разплащат с български левове.

Пенсиите ще са в новата валута

Първите евробанкноти в селото се очакват с получаването на пенсиите за януари. В местния клуб се събират хората от селото веднъж месечно, когато идва служител на пощата от Устово, за да раздаде пенсиите. На всяко 13-о число идва жена от пощата от Устово и раздава пенсиите. Хората чакат тя да им донесе евро.

Много жители вече са се срещали с еврото по време на пътувания в Гърция. В селото се провежда дори малък експеримент, при който хората трябва да различат различни валути – британска, арменска, румънска, грузинска и евро.

Жителите на селото признават, че невинаги могат да разпознаят новата валута, но се ориентират по характеристиките на банкнотите.

Хората разпознават валутата по допир и визуални признаци: "Има ръбче, не е фалшиво. Лентичката по банкнотата и шумът при допир – хората знаят, че е евро. Хартията е подобна на тази на левовете".

Жителите на Бостина споделят, че деноминацията на българския лев през 1999 г. не ги е уплашила, затова и новата валута не ги тревожи.

В селото жителите са информирани от кмета и полицията да бъдат внимателни и да обменят парите си само в банки и пощенски клонове, за да се предпазят от измами с фалшиви банкноти.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.