Трагедия: Бебетата на Джеси Нелсън никога няма да проходят

Няколко дни след Нова година Джеси Нелсън шокира феновете с тъжна новина за бебетата си.

34-годишната певица, която беше част от Little Mix, роди преждевременно близначки през май. Сега тя разкри, че 8-месечните ѝ дъщери са диагностицирани със Спинална мускулна атрофия тип 1 и никога няма да могат да ходят. Изпълнителката описва болестта като "най-свирепото мускулно заболяване".

Джеси обяснява, че последните 3-4 месеца са били ужасяващи за нея - с ходенето по лекари, поставянето на диагноза и лечение на бебетата. Нейната майка забелязала, че момиченцата не мърдат много своите крака и не са съвсем активни.

А самата певица споделяла пред лекари, че бебетата не се хранят достатъчно често и добре, но те ѝ казвали, че това не е проблем, тъй като са родени преждевременно и не бива да бъдат сравнявани с други бебета - ще се развиват според собственото си темпо.

"Момичетата бяха диагностицирани с тежко мускулно заболяване, наречено СМА тип 1. За тези от вас, които не знаят какво е СМА тип 1, това е най-тежкото мускулно заболяване, което бебе може да получи. То влияе върху всеки мускул в тялото, върху краката, ръцете, дишането, поглъщането. И по същество, това, което прави с времето, е, че убива мускулите в тялото и ако не се лекува навреме, очакваната продължителност на живота на бебето ви е, че то няма да достигне 2 години.", каза Нелсън в Instagram.

Бебетата на Джеси вече са получили лечение, но проблемът е, че заболяването не е диагностицирано още след раждането, когато е можело лечението да бъде по-успешно. Сега децата едва ли някога ще проходят.

"Когато те бяха изследвани, казаха ни, че те никога няма да могат да ходят и никога няма да съберат сила във врата си, така че - те ще са инвалиди", издава звездата.

