Телевизията на Слави Трифонов - 7/8, става безплатна

Телевизията на Слави Трифонов, 7/8, ще стане безплатна. Това обяви депутатът от "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов, който наскоро се завърна като телевизионен водещ. Йорданов съобщи, че от 6 януари телевизията на Трифонов става безплатна и може да бъде гледана от всички без такса в интернет.

"От утре (бел. авт. вторник) в 12 часа сайтът на 7/8 ТВ става свободен за следващите три месеца. Където и да се намирате, колкото и да е часът при вас и когато си поискате, ще можете да гледате цялата продукция на 7/8 ТВ. Като е хубаво да гледате политическите предавания, за да знаете какво става в държавата", обяви в ефир Йорданов.