IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Телевизията на Слави Трифонов - 7/8, става безплатна

Гратис периода е за три месеца онлайн

06.01.2026 | 12:47 ч. 65
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Телевизията на Слави Трифонов, 7/8, ще стане безплатна. Това обяви депутатът от "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов, който наскоро се завърна като телевизионен водещ. Йорданов съобщи, че от 6 януари телевизията на Трифонов става безплатна и може да бъде гледана от всички без такса в интернет.

Свързани статии

"От утре (бел. авт. вторник) в 12 часа сайтът на 7/8 ТВ става свободен за следващите три месеца. Където и да се намирате, колкото и да е часът при вас и когато си поискате, ще можете да гледате цялата продукция на 7/8 ТВ. Като е хубаво да гледате политическите предавания, за да знаете какво става в държавата", обяви в ефир Йорданов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тошко Йорданов телевизия ефир Има такъв народ Слави Трифонов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem