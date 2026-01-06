IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Прокуратурата в Ямбол се самосезира заради жестокост към котка

Публикации в интернет показват, че котето е било прегазено

06.01.2026 | 16:22 ч. 3
БГНЕС

Районна прокуратура-Ямбол се самосезира по публикации в интернет пространството и проявена жестокост към котка, която е прегазена от лек автомобил. Инцидентът е от село Поляна, област Ямбол, съобщава bTV.

Наблюдаващият прокурор от Районна прокуратура-Ямбол е постановил по случая да бъде извършена проверка от служители на РУ на МВР-Стралджа.

Проверката цели да бъде установена самоличността на извършителя на жестокостта. Очаква се да бъдат взети сведения от всички лица, имащи отношение по случая.

След приключване на проверката материалите следва да бъдат докладвани на наблюдаващия прокурор, който да прецени последващите си действия по случая.

